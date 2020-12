«Virus à Wuhan. Nous avons tous survécu », chante le chanteur du groupe de synth-rock Hardcore Raver in Tears avec une musique de guitare désolée pour tenter de rendre hommage aux souffrances et aux luttes du peuple face à la pandémie en cours.

WUHAN2020 est la chanson titre de l’album dédié à la lutte résiliente contre la pandémie mondiale et à la manière dont les citoyens sont sortis de ce difficile verrouillage. Wuhan, en Chine, était autrefois l’épicentre de la Coronavirus pandémie, et après avoir été soumises à l’un des verrouillages les plus stricts au monde, les rues de Wuhan sont à nouveau vivantes.

Dans la vidéo publiée par South China Morning Post (SCMP) News sur Twitter le 7 décembre, le chanteur principal du groupe à la coiffure sauvage, Lu Yan chante les souffrances du peuple de Wuhan sous le verrouillage de 76 jours dans la ville.

Lu, tout en parlant à Mint, dit que le message derrière la chanson est le grand sacrifice que le peuple de Wuhan a fait pour la nation entière et le monde. Il y a près d’un an, Wuhan a signalé son premier cas de Covid-19 avant que le virus ne se propage dans le monde. En guise d’hommage sincère, les artistes de Wuhan dédient leur travail comme la musique, les bandes dessinées, les graffitis pour rendre hommage à la ville et aux souffrances de ses habitants à cause du verrouillage strict et de la façon dont ils ont tout surmonté alors que les rues et la vie sont redevenues normales.

L’album sur le thème de la pandémie de Hardcore Raver in Tears a été écrit par des membres du groupe alors qu’ils étaient tous isolés et séparés pendant le verrouillage.

La vidéo de 3 minutes a recueilli plus de 6800 vues et présente également divers graffeurs rendant hommage à l’ophtalmologiste dénonciateur chinois, le Dr Li Wenliang, qui travaillait auparavant à l’hôpital central de Wuhan. Le médecin a été le tout premier à avoir lancé un avertissement sur le virus mortel, mais plus tard, il a succombé à Covid-19 tout en travaillant à l’hôpital. Le Dr Wenliang était l’un des nombreux médecins qui ont essayé de mettre en garde contre la maladie, mais les autorités leur ont dit de se taire.

L’un des graffeurs présentés sur le clip vidéo est Huang Bowen, un peintre autodidacte de 22 ans, qui a couvert toute la ville de graffitis sur le thème de la pandémie et a rendu hommage au Dr Li.

Le groupe de rock a déclaré à SCMP News que l’album était « très différent de leur style habituel » et que « lors de sa création, nos membres ont été très traumatisés psychologiquement. » Il a également précisé que les paroles inspirées de «stress and cabin fever» n’étaient pas pour poser des questions mais pour parler de ce que les gens de Wuhan ont traversé ainsi que pour exprimer les sentiments du groupe Hardcore Raver in Tears.