Un groupe chinois affirme que cet “exercice du crocodile” guérit son mal de dos

Nos choix de vie ont entraîné un nombre croissant de problèmes physiques chez les jeunes, comme les douleurs articulaires et dorsales. Il est devenu de plus en plus courant pour nous d’entendre des gens se plaindre de douleurs chroniques aux articulations, aux mains, aux jambes et au dos. Alors que certaines personnes comptent sur les médicaments et les onguents pour essayer de traiter les symptômes, d’autres optent pour des exercices et du yoga pour se débarrasser de la douleur. Un tel exercice en provenance de Chine a fait surface sur Internet et il est immédiatement devenu un sujet d’intérêt pour les gens.

Les gens veulent souvent que leurs problèmes physiques soient guéris sans avoir recours à des médicaments. La Chine est le premier pays à utiliser les pratiques médicales traditionnelles plutôt que l’allopathie pour soigner les maux physiques. Une vidéo publiée sur YouTube par une chaîne nommée “Le peuple Crocodile : un nouvel exercice de fitness qui fait son chemin en Chine”, montre une énorme file d’habitants rampant sur le sol.

Top showsha vidéo

L’emplacement aurait été la région pittoresque de la montagne Xiangshan à Zhangjiagang, dans la province du Jiangsu. Bien qu’il soit connu pour sa beauté pittoresque, les habitants ont commencé à y pratiquer des exercices pour soigner les problèmes de dos. Selon le narrateur de la vidéo, le groupe de personnes rampe sur le sol comme des crocodiles et porte des uniformes rouges ou bleus. Ils sont souvent appelés crocodiles car leurs mouvements ressemblent à ceux des reptiles.

La vidéo compte plus de 4 600 vues et le narrateur a également expliqué que les mouvements soulagent à la fois les douleurs physiques et le diabète. Le groupe aurait été actif pendant plus d’un an et les gens ont également affirmé qu’ils étaient débarrassés de leurs maux de dos dans les 8 mois suivant la pratique de l’exercice. Il aide à lutter contre le diabète, la pression artérielle et les problèmes cardiaques et il est conseillé aux gens de faire de l’exercice régulièrement.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici