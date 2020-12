Le sénateur Joe Manchin (D-WV) prend la parole aux côtés d’un groupe bipartite de membres démocrates et républicains du Congrès alors qu’ils annoncent une proposition de loi de secours Covid-19 sur Capitol Hill le 1er décembre 2020 à Washington, DC. | Tasos Katopodis / Getty Images

Les dernières propositions concurrentes de secours de Covid-19 au Congrès, expliquées.

Un groupe bipartite de sénateurs et de membres de la Chambre a dévoilé mardi un nouveau plan de 908 milliards de dollars pour le financement de secours d’urgence Covid-19 pour étendre les allocations de chômage et les prêts aux petites entreprises.

La proposition intervient après des mois d’impasse sur les pourparlers de relance et à un moment critique de la crise du Covid-19. Environ 14 millions d’Américains recevant des allocations de chômage verront ces programmes expirer à la fin du mois à moins que le Congrès n’agisse, et les villes et les États du pays sont également confrontés à des déficits budgétaires massifs.

Le plan, mené par les Sénateurs Joe Manchin (D-WV) et Susan Collins (R-ME) et également soutenu par le House Problem Solvers Caucus bipartisan, est conçu pour être une extension à court terme de l’aide fédérale à l’approche d’un hiver où Les cas de Covid-19 sont à nouveau en hausse et les demandes de chômage augmentent. Le financement prolongerait les avantages jusqu’au 1er avril, date à laquelle de nombreux experts en santé publique s’attendent à ce que la distribution à grande échelle d’un vaccin soit en cours.

« Cela va nous permettre de traverser les moments les plus difficiles », a déclaré Manchin lors d’une conférence de presse mardi annonçant le cadre.

La question à l’avenir est de savoir si le plan peut recueillir le soutien de Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, et la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi. Plusieurs votes du Sénat pour un projet de loi de relance «maigre» de 500 milliards de dollars soutenu par McConnell et les républicains ont échoué, sans soutien démocrate. Les démocrates de la Chambre, quant à eux, ont récemment adopté un montant révisé de 2,2 billions de dollars version de leur loi HEROES en octobre.

«Nous n’avons pas eu de promesses de leur part à ce sujet pour un vote, mais je pense que le peuple américain mettra [on] la pression », a déclaré Manchin aux journalistes. «Nous sommes déterminés à ne pas rentrer chez nous tant que nous n’avons pas fait quelque chose, c’est donc à eux de travailler avec nous. Nous voulons travailler avec eux. »

Aucun nouveau programme d’aide aux coronavirus ne passera par le Sénat sans un soutien bipartisan, le nouveau plan est donc un signal que les républicains et les démocrates parlent effectivement. Les législateurs soutenant le plan ont souligné mardi que si chaque partie n’obtiendra pas exactement ce qu’elle veut, son cadre contient des points d’accord clés.

McConnell est faire circuler sa propre proposition parmi les républicains du Sénat, après que lui et le leader de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, se soient rencontrés mardi avec des responsables de la Maison Blanche pour déterminer ce que le président Donald Trump voulait sortir d’un accord de secours contre les coronavirus. La version de McConnell d’un paquet d’urgence est plus limitée, ne fournissant qu’une prolongation d’un mois des allocations de chômage, plutôt que la prolongation de trois mois dans la proposition bipartite. Pelosi et le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, ont également envoyé à McConnell une proposition distincte lundi soir.

« Un soulagement supplémentaire du COVID est attendu depuis longtemps et doit être adopté dans cette session de canard boiteux », a déclaré Pelosi dans un communiqué mardi.

Avec les élections de novembre dans le rétroviseur et les cas de coronavirus qui se propagent à travers le pays, il pourrait y avoir un nouvel élan derrière la conclusion d’un accord. Mais il y a encore un long chemin à parcourir, et Trump – qui a prouvé le joker pour de nombreux accords avec le Congrès – est toujours très présent.

Que contient la proposition bipartite

Cette nouvelle proposition est un paquet de 908 milliards de dollars qui réutilise 560 milliards de dollars de fonds inutilisés de la loi CARES, le plan de relance de 2,2 billions de dollars adopté en mars, ce qui signifie que cette nouvelle proposition n’ajoute que 348 milliards de dollars de nouvelles dépenses. C’est beaucoup plus petit que le 2,2 billions de dollars révisés HEROES Act que les démocrates de la Chambre ont adopté en octobre, mais supérieur aux 500 milliards de dollars que les républicains du Sénat proposaient en octobre.

Deux grands points de friction dans les négociations ont été de savoir s’il devait y avoir une autre série de contrôles de relance (une priorité pour Pelosi et Trump) et des protections de responsabilité pour les entreprises qui craignent d’être poursuivies pour avoir exposé des clients et des travailleurs au Covid-19 (une priorité de McConnell). Les républicains se sont imposés sur ces deux questions (au moins dans cette proposition initiale) – les contrôles de relance ne sont pas inclus dans cette nouvelle proposition bipartite et le cadre fourni par le bureau du sénateur Manchin note que la proposition «fournira une protection fédérale à court terme contre Des poursuites judiciaires liées au coronavirus dans le but de donner aux États le temps de développer leur propre réponse. »

Pelosi et Trump ont tous deux manifesté leur soutien à une autre série de paiements de relance destinés aux travailleurs américains.

Voici ce qui en fait réellement la proposition:

160 milliards de dollars pour les gouvernements des États, locaux et tribaux. Pour le contexte, les villes américaines à elles seules font face à un déficit de 360 ​​milliards de dollars et sont obligées de poursuivre des mesures d’austérité pour équilibrer leurs budgets et comme Emily Stewart l’a signalé pour Vox, les déficits budgétaires de l’État pourraient dépasser 500 milliards de dollars. En d’autres termes, cet argent pourrait être une goutte d’eau dans le seau. Les malheurs des États et des gouvernements locaux ont été plus bas sur la liste des priorités de McConnell – à un moment donné, il a suggéré que les États déclarent leur faillite.

Ce programme a expiré en août, donc toute aide sera la bienvenue pour ceux qui sont toujours au chômage. Le Congrès avait initialement estimé que le programme d’assurance-chômage coûterait 260 milliards de dollars, ce que le Centre de politique fiscale considérait comme une sous-estimation, il est donc probable que cette extension ne couvrirait pas le coût total des besoins des chômeurs. Le Washington Post a indiqué que ce montant couvrirait 300 dollars supplémentaires par semaine pendant quatre mois.

288 milliards de dollars pour soutenir les petites entreprises. Ce soutien viendra en partie du Programme de protection des chèques de paie (PPP) et des prêts en cas de catastrophe en cas de préjudice économique. Comme Forbes l’a rapporté, une enquête d’août 2020 du recensement américain a montré que près de 79% des petites entreprises ont déclaré être affectées négativement par Covid-19.

Le cadre comprend également 45 milliards de dollars pour le transport, y compris les compagnies aériennes et Amtrak, 16 milliards de dollars pour le développement de vaccins et davantage de tests et de traçages Covid-19, 82 milliards de dollars de financement fédéral pour l’éducation, 10 milliards de dollars pour le service postal américain en difficulté et 10 milliards de dollars pour la garde d’enfants, entre autres.

« Il s’agit de secours d’urgence, cela est conçu pour nous aider à traverser ce prochain trimestre », a déclaré la sénatrice Lisa Murkowski (R-AK) aux journalistes. «Nous savons que nous avons plus à faire, mais … nous ne pouvons pas abandonner le peuple américain.»

Quelle est la suite de cette proposition

Dans les semaines à venir, Collins, Manchin et les autres devront tendre la main à de nombreux sénateurs pour voir s’ils peuvent augmenter le soutien au projet de loi. Ils devront également faire beaucoup de travail supplémentaire pour rallier McConnell et le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer.

Trump est toujours président jusqu’à ce que Biden prête serment le 20 janvier, et McConnell a déclaré aux journalistes qu’il ne voulait rien faire que Trump ne signerait pas. Cela dit, McConnell et Trump dans le passé ont soutenu deux chiffres très différents pour le soulagement de la relance. McConnell a tenté à plusieurs reprises de faire passer un paquet de 500 milliards de dollars, tandis que Trump a exprimé son soutien à un paquet plus proche de 1,8 billion de dollars.

La version de McConnell d’un paquet d’urgence qu’il a envoyé à ses membres républicains mardi ne contient aucun financement pour l’aide publique et locale, pas d’argent pour l’aide au logement, et ne prévoit qu’une prolongation d’un mois des allocations de chômage plutôt que la prolongation de trois mois de la proposition bipartite. Le projet de loi de McConnell contient 332,7 milliards de dollars pour les prêts PPP, 100 milliards de dollars pour le financement de l’éducation et 47 milliards de dollars pour la distribution, les tests et le traçage des vaccins.

Bien que Schumer n’ait pas explicitement approuvé le projet de loi bipartisan, Manchin a déclaré aux journalistes que le chef de la minorité au Sénat «nous a encouragés à travailler de manière bipartite sur cet accord». Tout projet de loi sur les secours d’urgence nécessitera 60 voix pour être adopté par le Sénat, et les précédents projets de loi plus petits de McConnell ont échoué selon les lignes de parti.

Mais les démocrates se méfient également de ce que Trump – toujours piquant de sa défaite électorale et refusant de concéder à Biden – fera avec un plan de relance s’il parvient à son bureau.

Les dirigeants du Congrès et de la Maison Blanche parlent peut-être, mais il y a un long chemin à parcourir en peu de temps avant qu’un accord puisse être conclu.