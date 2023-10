Un groupe bipartisan de plus de 100 législateurs presse Biden d’être plus dur envers l’Iran

Un groupe bipartisan de plus de 100 membres du Congrès a écrit lundi une lettre au président Joe Biden exigeant qu’il durcisse la politique étrangère américaine envers l’Iran.

L’Iran, qui entretient des liens de longue date avec le Hamas, aurait soutenu la planification par le groupe d’une série d’attaques terroristes contre Israël qui ont débuté le 7 octobre. Après que l’Iran a averti qu’il interviendrait contre Israël s’il envahissait Gaza en réponse à ces attaques, 110 membres du Congrès des deux partis a écrit un lettre appelant l’administration Biden à prendre des mesures plus punitives contre l’Iran. (EN RELATION : « Israël devrait arrêter » : les démocrates en désaccord sur la politique israélienne suite aux attaques terroristes du Hamas)

« L’Iran doit être tenu pleinement responsable de son rôle continu dans le financement du Hamas et du terrorisme islamique. Nous exhortons l’administration à prendre toutes les mesures nécessaires pour couper les sources de financement iraniennes. Cela inclut une application maximale de toutes les sanctions américaines », indique la lettre. « Le 18 octobre, les sanctions de l’ONU concernant les missiles balistiques expireront dans le cadre du Plan d’action global commun (JCPOA). Cela ne peut pas se produire. Nous exhortons votre administration à travailler avec nos alliés européens pour mettre immédiatement en œuvre des sanctions contre l’Iran au Conseil de sécurité de l’ONU.

L’administration Biden a conclu un accord de libération d’otages avec l’Iran en septembre, aux termes duquel cinq citoyens américains illégalement détenus par le pays ont été libérés en échange de la libération de 6 milliards de dollars d’actifs iraniens stockés dans des banques sud-coréennes, qui avaient été sanctionnés – pour lesquels il était critiqué au lendemain de la première attaque contre Israël. Les États-Unis et le Qatar, intermédiaire des fonds, ont suspendu le déblocage de l’argent après l’attaque.

La lettre appelle également l’administration Biden à « exercer une pression significative sur le Qatar et la Turquie pour qu’ils cessent leur soutien ».

pour le Hamas et expulser les dirigeants du Hamas qu’ils accueillent », notant qu’« Ismail Haniyeh, le leader derrière l’attaque la plus meurtrière jamais menée par le Hamas contre Israël, est confortablement installé au Qatar ».

Les principaux signataires de la lettre étaient le représentant démocrate Josh Gottheimer du New Jersey et le représentant républicain Don Bacon du Nebraska. Gottheimer est devenu l’un des plus ardents défenseurs d’Israël au sein du caucus démocrate, après avoir affronté plusieurs de ses collègues démocrates plus pro-palestiniens sur le sujet.

La lettre met en garde contre le soutien des États-Unis à un cessez-le-feu entre le Hamas et Israël, s’en prenant à certains représentants démocrates et groupes de gauche qui ont appelé à une telle action.

« Nous commençons déjà à entendre dans certains milieux des appels à la désescalade. Une désescalade prématurée serait une victoire pour les terroristes et leur permettrait de continuer à menacer les civils israéliens d’attaques futures », peut-on lire dans la lettre.

La Maison Blanche et le Département d’État n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

