Un groupe basé au Guatemala étend la main sur les perquisitions des pensionnats indiens des Premières Nations

Une organisation d’anthropologie médico-légale basée au Guatemala tend la main aux peuples autochtones du Canada qui cherchent à récupérer les restes d’enfants sur les terrains d’anciens pensionnats.

Fredy Peccerelli, membre fondateur de la Fondation guatémaltèque d’anthropologie médico-légale, travaille depuis près de 30 ans pour ramener à la maison les corps des « disparus » – des civils mayas qui ont été tués pendant la guerre civile de 36 ans au Guatemala qui s’est terminée en 1996.

Il a dit avoir vu de ses propres yeux comment la douleur causée par la perte de membres de la famille et de leurs restes disparus peut se rompre à travers les générations et les communautés.

« Ça ne part pas », a-t-il dit.

Peccerelli a déclaré que les fouilles dirigées par des autochtones de son groupe identifient les restes de pas moins de 125 personnes par an, en moyenne, qui sont restituées aux familles et aux communautés.

Plus de 8 000 corps ont été retrouvés lors des exhumations de l’organisation au Guatemala, et près de la moitié, soit 3 800, ont été identifiés.

Au Canada, les peuples autochtones se sont demandé comment ramener à la maison les membres de la famille décédés des terrains des anciens pensionnats.

On estime que 150 000 enfants autochtones ont été contraints de fréquenter des pensionnats, dont plus de 60 % étaient dirigés par l’Église catholique.

Les survivants des écoles parlent depuis des décennies de la possibilité de tombes anonymes sur les sites, ce qui a incité la Commission vérité et réconciliation à publier un rapport sur les enfants disparus et les enterrements anonymes en 2016.

Mais ce n’est qu’en 2021, lorsque Tk’emlúps te Secwépemc a annoncé la découverte de ce que l’on pense être 215 tombes anonymes dans un ancien pensionnat de Kamloops, en Colombie-Britannique, que le pays et le monde l’ont remarqué.

Peccerelli était l’un de ceux à l’extérieur du Canada qui ont regardé avec attention la nouvelle.

Il a dit que sa première pensée était que les Premières Nations devraient développer une équipe médico-légale indépendante dirigée par des Autochtones qui pourrait effectuer un travail similaire à celui de son organisation.

« Personne ne traitera (les fouilles) avec autant de respect et de dignité, et aussi longtemps qu’il le faudra, comme les membres des Premières Nations », a déclaré Peccerelli. « C’est la manière la plus digne. »

Il a ajouté que son groupe a travaillé avec d’autres au Mexique et au Rwanda pour former les gens sur la façon de collecter l’ADN, de fouiller les tombes et de rapatrier les restes.

Il est prêt à faire de même au Canada, a-t-il dit.

Peccerelli n’est pas la seule personne à dire que les acteurs autochtones devraient être à l’avant-garde des recherches de restes d’enfants.

Kimberly Murray, l’interlocuteur spécial nommé par le gouvernement fédéral pour les enfants disparus et les tombes et lieux de sépulture anonymes, a cité le travail de l’organisation guatémaltèque comme un exemple de la façon dont les choses pourraient se dérouler au Canada.

Un rapport récent du comité sénatorial des peuples autochtones citait Murray exprimant des inquiétudes quant à la gestion par le gouvernement fédéral des perquisitions potentielles dans les pensionnats.

Plus tôt cette année, le gouvernement fédéral a signé un accord technique avec la Commission internationale des personnes disparues, une organisation basée à La Haye qui travaille à retrouver les personnes disparues en raison de conflits armés, de violations des droits de l’homme et de catastrophes.

Le groupe a été engagé pour consulter les communautés autochtones sur les options dont elles disposent pour identifier et rapatrier les enfants disparus.

Mais Murray a déclaré qu’Ottawa n’avait pas d’abord consulté les organisations et les organismes consultatifs dirigés par des Autochtones qui ont de l’expérience avec les survivants et les enfants disparus, ajoutant qu’elle ne croyait pas que le groupe international avait la «compétence culturelle» ou l’expérience pour organiser des séances d’engagement avec les Autochtones. communautés au Canada.

Elle s’est également dite préoccupée par le fait que le gouvernement fédéral serait trop impliqué dans les travaux et conserverait le contrôle de toutes les données recueillies par le groupe, malgré sa promesse que les travaux seraient menés de manière indépendante.

Entre-temps, les recherches ont déjà commencé au Canada.

Le mois dernier, des membres de Minegoziibe Anishinabe, une Première nation du Manitoba située au nord-ouest de Winnipeg, ont commencé une recherche avec des archéologues et des scientifiques de l’Université de Brandon pour fouiller les terrains de l’ancien pensionnat de Pine Creek.

On pense que Minegoziibe Anishinabe est l’une des premières communautés au Canada à commencer à mener une telle recherche.

Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 4 août 2023.

— Avec des dossiers de Brittany Hobson à Winnipeg.

Alessia Passafume, La Presse canadienne

Pensionnats des Premières Nations