Dans un nouveau rapport, Reset Australia a déclaré que le géant des médias sociaux crée des profils d’adolescents aussi jeunes que 13 ans qui expriment « inadapté à l’âge, nocif ou risqué»Et permet aux entreprises de leur faire de la publicité pour aussi peu que 3 AU $.

L’année dernière, le groupe, qui préconise des politiques numériques plus strictes, a créé une fausse page Facebook et un compte publicitaire, intitulé « Ozzie news network », pour tester les options publicitaires que la plate-forme offrirait via son outil « Ads Manager ».

Bien que Facebook n’autorise pas les publicités adaptées à l’âge pour les utilisateurs mineurs, Reset Australia a identifié un « échappatoire”- en affinant leur publicité en fonction des intérêts et en les rendant non explicitement sur le sujet non autorisé.

















Tout comme pour les personnes âgées de 18 ans et plus, elles ont ensuite pu faire de la publicité auprès des adolescents de moins de 18 ans – une audience totale estimée à 740000 enfants âgés de 13 à 17 ans à travers l’Australie – qui ont été déterminés par le site comme étant intéressés par l’alcool, le tabagisme et vapotage, services de rencontres pour adultes, jeux de hasard, entre autres.

Le groupe a préparé un certain nombre de «annonces douteuses« Ciblant les jeunes de 13 à 17 ans qui »idéaux d’image corporelle renforcés, « Encouragé »jeu de hasard de type jeu mobile», Et a incité les jeunes filles à«se connecter et discuter»Avec des hommes riches.

Ces publicités – adaptées aux adolescents en fonction de leur démographie et de leurs intérêts – ont été approuvées par Facebook pour être diffusées en tant que stories Instagram, mais n’ont pas été payées ni publiées.

En ce qui concerne les dépenses impliquées, le rapport note que faire de la publicité auprès des 52000 adolescents qui ont exprimé leur intérêt pour l’alcool coûterait 3,03 AU $ (pour 1000 personnes), alors que pour atteindre 14000 adolescents intéressés par le jeu, cela coûterait 11,24 AU moins de 1 000 adolescents intéressés par les cigarettes ou les cigarettes électroniques coûteraient respectivement 138,50 AU $ et 210,97 AU $.

« Facebook semble utiliser les données des adolescents de la même manière que les adultes», A déclaré Chris Cooper, directeur exécutif de Reset Australia, au Guardian, ajoutant que les conclusions du rapport«ouvrir une boîte de vers sur la manière dont Facebook tire profit des données des mineurs et sur la protection dont il dispose contre un ciblage inapproprié. »

Selon un porte-parole de Facebook, l’entreprise a «mesures importantes en place, » comprenant « systèmes automatisés et réviseurs humains« Pour vérifier chaque annonce »avant et après»Il sort pour s’assurer qu’il est conforme aux lois locales.

« Toute personne faisant de la publicité sur nos plates-formes doit se conformer à nos politiques ainsi qu’à toutes les lois et codes locaux, tels que ceux qui restreignent la publicité pour l’alcool aux mineurs en Australie.», A déclaré le porte-parole au journal. « Pour soutenir cela, nous avons également des outils de restriction d’âge que toutes les entreprises peuvent mettre en œuvre elles-mêmes sur leurs comptes pour contrôler qui voit leur contenu. »

Reset Australia a recommandé au gouvernement australien de mettre en œuvre un code de confidentialité des données pour réglementer la manière dont les informations sensibles sur le comportement en ligne des utilisateurs mineurs peuvent être collectées et utilisées, notant qu’il devrait y avoir « consentement exprimé« Des enfants et de leurs tuteurs, »transparence et responsabilité » sur la façon dont les données sont utilisées et les limites de ce qui est considéré «Données nécessaires».

