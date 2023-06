Un groupe au Mexique sauvant des abeilles qui auraient autrement été exterminées dans la capitale surpeuplée

Le groupe mexicain Abeja Negra SOS travaille depuis cinq ans pour sauver et déplacer les abeilles dans la capitale surpeuplée du pays.

Adriana Velíz a lancé l’organisation en 2018 lorsqu’elle a remarqué que les autorités de Mexico répondaient automatiquement aux plaintes d’abeilles par l’extermination.

Au cours des cinq dernières années, Abeja Negra SOS a déplacé plus de 500 ruches, chacune avec 80 000 abeilles en moyenne, à Mexico.

« Couteau », dit Adriana Velíz avec la concentration d’un neurochirurgien.

Enveloppée d’un costume d’abeille blanche, elle est allongée sur le sol dans l’un des quartiers les plus animés de Mexico. Prenant le couteau, elle ouvre le côté d’un lampadaire et fait clignoter une lanterne rouge brillante sur une ruche d’abeilles bourdonnante.

Velíz a pour mission de sauver les quelque 20 000 abeilles à l’intérieur.

Elle dirige un groupe composé principalement de femmes qui travaillent ruche par ruche pour déplacer les abeilles qui seraient exterminées si elles restaient dans la capitale surpeuplée du Mexique.

Le groupe, Abeja Negra SOS, est né en 2018 lorsque Velíz – un vétérinaire travaillant pour le gouvernement de la ville à l’époque – a remarqué que lorsque les autorités recevaient des appels concernant les ruches, la réponse automatique était d’exterminer les abeilles.

Elle et d’autres collègues ont commencé à chercher une alternative.

« Nous faisons ces sauvetages parce que c’est une espèce en danger d’extinction », a déclaré Velíz, qui travaille pour Abeja Negra SOS. « Nous sommes une alternative pour que les secours ne les exterminent pas. Nous leur donnons une seconde chance. »

À l’échelle mondiale, les populations d’abeilles ont été décimées au cours des dernières décennies. On estime que les États-Unis à eux seuls ont perdu environ 25 % de leurs abeilles au cours des 40 dernières années. Plus tôt cette année, les apiculteurs du sud du Mexique ont pleuré le « massacre » de millions d’abeilles par les pesticides.

La baisse est souvent imputée à des causes humaines : l’utilisation de produits chimiques nocifs, la destruction d’habitats naturels et le changement climatique. Les scientifiques et les dirigeants mondiaux préviennent que le déclin de la population d’abeilles pourrait avoir un large éventail d’effets d’entraînement néfastes.

En 2019, les Nations Unies ont tiré la sonnette d’alarme sur le fait que la perte d’abeilles « constitue une menace sérieuse » pour la sécurité alimentaire mondiale. D’autres, comme Adriana Correa Benítez, professeur de recherche sur les abeilles à l’Université nationale autonome du Mexique, ont déclaré que la perte d’abeilles pourrait rendre plus difficile pour le Mexique l’atténuation du changement climatique.

« Ils ne font pas que polliniser ce que nous mangeons », a-t-elle déclaré. « Ils pollinisent également les plantes indigènes qui régulent l’ensemble de l’écosystème. Et maintenant, avec le changement climatique, le reboisement est si important et (la pollinisation des abeilles) influence vraiment cela. »

Au cours des cinq dernières années, le groupe a parcouru la ville tentaculaire de 9 millions d’habitants, sauvant les colonies d’abeilles des arbres, des gouttières et des lampadaires. Ils ont déplacé environ 510 ruches, avec une taille moyenne d’environ 80 000 abeilles.

Tard un jeudi soir récent, Velíz regarde dans la ruche de la taille d’un petit melon logé à l’intérieur du réverbère.

Elle tranche doucement un couteau le long du côté de la ruche, laissant échapper un doux « chut », comme pour calmer un enfant. Couteau dégoulinant de miel, elle sort le nid d’abeilles et le place dans un cadre carré en bois, qu’elle glisse dans une boîte en bois.

Ce soir, ils ont de la chance, dit-elle. C’est une petite colonie et c’est calme, explique Velíz, qualifiant la ruche d' »abeilles hippies ».

Au fur et à mesure, ils recherchent la reine, un élément clé pour réhabiliter les abeilles et assurer la relocalisation en douceur de la colonie.

« Vous entendez ça ? Cela signifie que nous avons la reine », dit-elle en inclinant son oreille vers la boîte où le bourdonnement chaotique des abeilles se transforme en ronronnement.

Étant donné que de nombreuses abeilles au Mexique proviennent de racines africaines, elles peuvent être plus agressives que l’abeille moyenne. Cela peut créer des problèmes dans les grandes villes, où les habitants associent souvent les insectes plus au danger qu’à leur importance environnementale.

Velíz a déclaré que la douzaine d’apiculteurs du groupe sont pour la plupart des femmes.

« Nous avons essayé de travailler avec des hommes, mais ils semblent aimer le danger », a déclaré Velíz. « Nous avons commencé à voir que ce n’était pas très viable, alors nous avons commencé à embaucher uniquement des femmes. Nous avons réalisé que nous pouvions faire exactement la même chose qu’eux, et souvent même le faire mieux. »

Une fois qu’une ruche est stockée en toute sécurité à l’intérieur de la boîte, le groupe emmène les abeilles dans la périphérie rurale de la ville, où elles peuvent récupérer et se renforcer. Plus tard, ils donnent les abeilles aux apiculteurs locaux ou les relâchent dans la nature.

L’équipe s’est heurtée à des obstacles car elle facture un peu plus de 300 $ pour retirer une ruche, principalement pour couvrir les coûts logistiques. Pour beaucoup dans la ville, il est encore plus facile d’appeler les pompiers pour exterminer gratuitement les abeilles.

Pourtant, au fur et à mesure que le projet s’est développé, Abeja Negra SOS a également généré un buzz, inspirant d’autres groupes à émerger et à commencer à faire le même travail.

« Avec ce que nous faisons, nous ne changeons peut-être pas le monde, mais nous changeons au moins la situation dans notre ville », a déclaré Velíz.