Un groupe athée affirme que l’entraîneur de football d’Auburn participant à la réanimation est « anticonstitutionnel »

Un groupe athée de premier plan jette de l’eau froide sur un événement impromptu service de baptême à l’Université d’Auburn.

La Freedom From Religion Foundation reproche à l’entraîneur de football de l’université basée en Alabama, Hugh Freeze, d’avoir assisté et aidé à un événement de réveil, qualifiant son association avec le service de baptême d’« inconstitutionnelle ».

Dans une déclarationla FFRF a écrit : « Ces violations constitutionnelles continues et répétées à l’université créent un environnement coercitif qui exclut les étudiants qui ne souscrivent pas aux opinions chrétiennes imposées aux joueurs par leurs entraîneurs. »

Un réveil a lieu ce soir à Auburn. Les gens se font baptiser à Red Barn sous les applaudissements de centaines de personnes. Les baptêmes ont commencé suite à un événement à l’aréna Neville ce soir appelé Unite. @TheAUPlainsman @AUFAMILLE pic.twitter.com/PzEza1UWKz – Kristen Carr (@kristencarrau) 13 septembre 2023

Le groupe athée a exigé que l’université « mette un terme à la religion dans ses programmes sportifs ».

Annie Laurie Gaylor, co-présidente de la FFRF, a même qualifié la participation de Freeze d’« abus de pouvoir », arguant : « En tant qu’entraîneurs, leur responsabilité réside dans l’orientation sur le terrain, et non dans l’orientation de ces étudiants vers les bancs. Ils devraient commencer par licencier les aumôniers de l’équipe, dont la simple présence indique que l’Université d’Auburn entretient une relation inappropriée avec les évangélistes chrétiens.

L’organisation affirme que Freeze a violé d’une manière ou d’une autre la clause d’établissement de la Constitution américaine.

Mais l’expert juridique Tyson Langhofer, avocat principal et directeur du Centre pour la liberté académique au sein de l’Alliance Defending Freedom, ne croit pas que l’argument de la FFRF tient la route.

Langhofer a déclaré que le groupe athée avait une « interprétation tordue du premier amendement ».

« L’interprétation tordue du Premier Amendement par la Freedom From Religion Foundation a le potentiel d’écraser le droit essentiel des étudiants et de leurs entraîneurs à vivre leur foi », a-t-il soutenu, ajoutant : « Les universités publiques sont censées être le marché des idées et ont une obligation de protéger et de promouvoir la liberté d’expression et le libre exercice de la religion.

La colère des athées fait suite à un événement confessionnel massif qui a laissé de nombreuses personnes « sans voix et émerveillées ». selon CBN News. La semaine dernière, plus de 5 000 étudiants se sont rassemblés au Neville Arena d’Auburn pour une «Nuit de culte», qui a été suivi d’un service de baptême impromptu dans un lac adjacent à la salle Red Barn du collège.

Lors de cet événement, quelque 200 étudiants ont décidé de consacrer leur vie à Jésus et de se faire baptiser.

Jeannie Allen, auteure à succès et conférencière chrétienne populaire, a délivré un message lors de la « Nuit d’adoration » et, alors que l’événement touchait à sa fin, elle a entendu un étudiant qui souhaitait se faire baptiser. Elle est ensuite revenue sur la plate-forme de l’arène et a demandé si quelqu’un d’autre voulait faire de même, et des dizaines de personnes ont levé la main.

« Des milliers d’étudiants ont donc quitté l’arène et ont marché jusqu’à un lac et une grange rouge à un kilomètre et demi de là », a-t-elle écrit. « Les gens ont entouré le lac jusqu’à presque minuit, écoutant les histoires de changements de vie, criant, applaudissant et priant ensemble. Dieu bouge et il ne s’arrête pas.

