Un groupe armé palestinien publie une vidéo d’un otage russe — RT World News

L’homme du clip publié par le Jihad islamique vit en Israël et possède la double nationalité

Le groupe armé palestinien Jihad islamique a mis en ligne une courte vidéo montrant l’un des otages capturés par ses combattants lors de l’attaque du 7 octobre contre Israël de l’année dernière.

L’homme présenté dans le clip de 30 secondes est Alexander Trufanov, 27 ans, qui possède les nationalités israélienne et russe.

Dans les images, Trufanov s’identifie et appelle les Israéliens qui participent à des rassemblements exigeant que le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu facilite la libération des otages à faire preuve de patience.

L’homme promet également qu’il révélera bientôt le « vérité » sur ce qui lui est arrivé ainsi qu’à des dizaines d’autres captifs détenus à Gaza.

L’attaque surprise lancée par le Hamas, le Jihad islamique et d’autres groupes armés palestiniens contre Israël le 7 octobre a fait environ 1 200 morts et 252 autres prises en otage. L’incursion a déclenché une opération militaire de représailles israélienne à Gaza, qui se poursuit toujours. Selon les dernières données du ministère de la Santé de l’enclave palestinienne, le bilan des frappes aériennes et de l’offensive terrestre israéliennes dans la région a atteint 36 096 morts ; 81 136 autres sont répertoriés comme blessés.















Selon les autorités israéliennes, 121 otages restent à Gaza ; 37 d’entre eux sont présumés morts. Le Hamas a libéré 105 civils au cours d’une trêve d’une semaine en octobre ; ils avaient également laissé partir quatre autres captifs plus tôt. Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont également pu secourir trois otages et récupérer les corps de 19 autres, dont les cadavres de trois captifs tués accidentellement par les troupes israéliennes.

Selon le Times of Israel, Trufanov et quatre membres de sa famille ont été kidnappés le 7 octobre dans le kibboutz Nir Oz, près de la frontière avec Gaza. Son père, Vitaly Trufanov, a été tué dans l’attaque.

La mère, la petite amie et la grand-mère de Trufanov ont été libérées lors d’un échange d’otages en novembre, le ministère russe des Affaires étrangères ayant participé aux négociations sur leur libération. Mère Elena Trufanova a déclaré par la suite que c’était au président Vladimir Poutine qu’il fallait attribuer son retour au pays. Les Trufanov ont immigré en Israël il y a 25 ans, selon les médias.

Trufanova a déclaré mercredi au Times of Israel que voir son fils vivant dans le clip « C’est très joyeux, mais aussi déchirant car il est toujours en captivité. » La mère a également exhorté les décideurs de tous bords à « S’il vous plaît, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour le ramener chez lui, ainsi que tous les otages, maintenant. »

La semaine dernière, le gouvernement israélien a déclaré qu’il avait ordonné à son équipe de négociation « poursuivre les négociations pour le retour des otages. » Les négociations de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas sont au point mort, le groupe palestinien conditionnant la libération des captifs à la fin des opérations militaires israéliennes à Gaza.