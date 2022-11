Un groupe armé de l’EIIL annonce la mort de son chef

Le chef de l’EIIL Abu Hasan al-Hashimi al-Qurashi a été tué récemment dans une bataille, a déclaré le porte-parole du groupe armé dans un audio diffusé sans donner de précisions sur la date de sa mort ni sur les circonstances.

Al-Hashimi, un Irakien, est mort “en combattant les ennemis du meurtre de Dieu”, a déclaré mercredi Abu Omar al-Muhajer, le porte-parole, en annonçant que le nouveau chef du groupe serait Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurashi.

“Il est l’un des guerriers vétérans et l’un des fils fidèles de l’État islamique [of Iraq and the Levant]», a déclaré al-Muhajer.

On savait peu de choses sur al-Quraishi, qui a pris la direction du groupe après la mort de son prédécesseur, Abu Ibrahim al-Qurashi, lors d’un raid américain en février dans la province d’Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie. On pense qu’aucun des al-Quraishis n’est lié.

LIRE | Une écolière britannique qui a rejoint l’EI est probablement victime de la traite, a déclaré le tribunal

Cette mort a porté un coup au groupe armé vaincu en Irak en 2017 et en Syrie deux ans plus tard. Mais des cellules dormantes du groupe armé commettent toujours des attaques dans les deux pays.

Le groupe ISIL (ISIS) a déclaré son soi-disant «califat» en 2014 après avoir conquis de vastes étendues de territoire en Irak et en Syrie. Le groupe tente de se regrouper dans les deux pays depuis quelques mois.

“Nous saluons certainement la nouvelle de la mort d’un autre dirigeant de l’Etat islamique. Je n’ai pas de détails opérationnels supplémentaires à fournir pour le moment », a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, John Kirby.

Al-Quraishi est le troisième dirigeant à être tué depuis que le fondateur Abu Bakr al-Baghdadi a été tué à Idlib en Syrie par les Américains en 2019.

Les États-Unis dirigent une coalition militaire comprenant les Forces démocratiques syriennes dans sa bataille contre l’EIIL dans le nord-est de la Syrie.

En septembre, la Turquie a déclaré que les forces de sécurité avaient arrêté un “cadre supérieur” de l’EIIL connu sous le nom d’Abu Zeyd, dont le vrai nom était Bashar Khattab Ghazal al-Sumaidai.

Les médias turcs ont déclaré qu’il y avait des indications que Sumaidai aurait pu être le chef de l’EIIL, Abu Hasan al-Hashimi al-Qurashi.