Un groupe argentin identifie le 131e bébé volé pendant la dictature

Estela de Carlotto, présidente des Grands-mères de la Plaza de Mayo, a déclaré lors d’une conférence de presse que l’homme, dont le nom n’a pas été dévoilé, était le fils biologique de Lucía Ángela Nadín et Aldo Hugo Quevedo.

Nadín et Quevedo, originaires de la province occidentale de Mendoza, appartenaient à un groupe armé de gauche et ont été détenus fin 1977 dans la capitale, Buenos Aires. Nadín était enceinte d’environ deux ou trois mois à l’époque.

Les témoignages de survivants ont révélé que Nadín avait été emmenée du centre de détention où elle était détenue en mars et avril 1978 pour accoucher.

Les Grands-mères de la Plaza de Mayo estiment qu’environ 500 enfants ont été arrachés à leurs parents pendant la dictature et utilisent des tests ADN pour les localiser.

À la suite d’une enquête judiciaire, un homme soupçonné d’être l’enfant de parents disparus a été localisé en septembre 2022. Il a accepté de réaliser une étude génétique et son identité a été confirmée mercredi en tant que fils de Nadín et Quevedo, a déclaré de Carlotto.

La dernière fois que le groupe de défense des droits a identifié une personne qui a été arrachée à ses parents pendant la dictature, c’était en juin 2019, lorsqu’il a été annoncé que Javier Matías Darroux Mijalchukis était le fils biologique d’Elena Mijalchuk et de Juan Manuel Darroux, tous deux toujours portés disparus.

“Ces dernières années, malgré la pandémie, nous continuons à travailler quotidiennement avec l’espoir et la conviction que nous allons retrouver nos petits-fils et petites-filles, qui pourraient être n’importe où dans le monde”, a déclaré de Carlotto. “Des centaines d’hommes et de femmes qui doutent de leurs origines sont venus nous voir.”