Un groupe antiterroriste de l’Oklahoma surveille les menaces à la sécurité des élections

Le directeur d’un groupe antiterroriste d’Oklahoma a déclaré jeudi que le groupe n’avait aucune inquiétude active concernant menaces pour la sécurité des élections après l’arrestation d’un homme d’Oklahoma City accusé d’avoir planifié une attaque le jour du scrutin.

Allan Young, directeur du Centre de renseignement antiterroriste de l’Oklahoma (OCTIC), a déclaré que le groupe et ses partenaires travaillent activement pour surveiller les menaces potentielles pesant sur les élections du 5 novembre.

Plus tôt ce mois-ci, les autorités fédérales inculpées Nasir Ahmad Tawhedi, un réfugié afghan de 27 ans vivant à Oklahoma City, et un mineur, ont obtenu des fusils d’assaut AK-47 et des munitions et ont conspiré pour soutenir l’Etat islamique dans le but de mener une attaque le jour du scrutin. Tawhedi reste derrière les barreaux.

Le gouverneur de l’Oklahoma, Kevin Stitt, qui a été informé pour la première fois de l’enquête en août, a déclaré aux journalistes de KOCO après l’arrestation de Tawhedi, la cible était un bureau de vote d’Oklahoma City.

Young a déclaré jeudi lors d’une réunion régulière de l’OCTIC que le groupe avait récemment participé à des « exercices sur table » avec le conseil électoral de l’État d’Oklahoma et les responsables électoraux du comté. Les exercices sur table permettent aux participants de s’entraîner et de mettre en scène leurs réponses à des scénarios d’urgence simulés.

Plus: Les élections en Oklahoma sont-elles sûres ? Des représentants de l’État répondent à leurs inquiétudes après l’arrestation d’un terroriste

Le conseil se réunit trois fois par an pour discuter des menaces et vise à détecter les menaces, à partager des informations entre les agences et à prévenir les actes de terrorisme.

Il a déclaré qu’OCTIC avait reçu environ 60 pourboires au cours du mois dernier par l’intermédiaire du ProtégerOK application, qui permet au public de soumettre des conseils sur des activités ou des menaces suspectes.

Certains de ces conseils constituaient des menaces envers les écoles, mais le contenu des autres n’a pas été divulgué. On ne sait pas si certains étaient liés aux élections.

Avec récentes menaces de violencecertains électeurs et responsables électoraux ont exprimé leurs inquiétudes quant à la sécurité dans les bureaux de vote. Désinformation Les inquiétudes entourant les élections du 5 novembre et le vote ont également été plus répandus sur les réseaux sociaux, créant ainsi une incertitude supplémentaire concernant le vote.

Plus: Pourquoi la sécurité intérieure a demandé au conseil électoral du comté d’OK de renforcer la sécurité dans ses bureaux

Young a déclaré qu’OCTIC et ses nombreux partenaires chargés de l’application des lois au niveau fédéral et étatique continueront de surveiller toute menace.

OCTIQUE partenaires avec le FBI, les forces de l’ordre locales et du comté, le Bureau de la sécurité intérieure de l’Oklahoma, la Garde nationale de l’Oklahoma, le ministère de la Sécurité publique de l’Oklahoma et d’autres agences.

Voix d’Oklahoma fait partie de States Newsroom, un réseau d’information à but non lucratif soutenu par des subventions et une coalition de donateurs en tant qu’organisme de bienfaisance public 501c(3). Oklahoma Voice conserve son indépendance éditoriale. Contactez la rédactrice Janelle Stecklein pour toute question : [email protected]. Suivez Oklahoma Voice sur Facebook et Gazouillement.

Cet article a été initialement publié sur Oklahoman : Le directeur de la lutte contre le terrorisme d’OK parle de la sécurité le jour du scrutin