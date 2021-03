L’animateur de Fox News, Tucker Carlson, a critiqué une performance aux Grammy Awards de dimanche soir en disant qu’il « essayait intentionnellement de dégrader notre culture et de blesser nos enfants ».

La routine de danse de Cardi B et Megan Thee Stallion pour leur chanson WAP contenait de la pole dance classée X par le couple, ce qui a suscité des critiques en ligne et un groupe anti-porno a qualifié la performance de porno « hardcore ».

Les rappeurs en duel ont laissé peu de place à l’imagination dans leur ode à l’anatomie féminine, marquant la première fois qu’ils ont interprété le hit en direct.

Carlson n’a pas été le seul à s’offusquer de la routine avec un groupe anti-porno affirmant que l’émission contribuait à l’exploitation sexuelle des femmes et à la « normalisation » de la culture pornographique.

Cardi B, 28 ans, et Megan Thee Stallion, 26 ans, ont présenté dimanche une performance ultra-torride de leur chanson à succès WAP au sommet d’un lit rose monumental aux Grammy Awards 2021

La performance était à son apogée lorsque Cardi B est apparu au sommet d’un lit gigantesque.

Tucker Carlson s’est heurté à la performance de Cardi B et Megan Thee Stallion de « WAP » aux Grammys dimanche soir

S’adressant à Candace Owens, à droite, Carlson a déclaré: « Il est difficile de ne pas conclure qu’ils essaient intentionnellement de dégrader notre culture et de blesser nos enfants. »

« Vous avez ces enfants qui apprennent la théorie critique de la race, ils apprennent qu’ils devraient aspirer à des gens comme Cardi B.Vous voyez que fondamentalement, nous assistons à la destruction des valeurs américaines, des principes américains », a déclaré Owens.

Le couple a agrandi l’image de la chambre avec des danses sexuellement suggestives sur un gigantesque lit.

S’adressant à Carlson, auteur conservateur et commentateur politique, Candace Owens a déclaré que le spectacle était essentiellement de la pornographie.

« Pratiquement, ce que nous regardions hier soir était une scène de sexe lesbienne simulée à la télévision, et cela est considéré comme féministe.

«Cela semble plus sinistre. Cela me donne l’impression que ce n’est même pas à gauche ou à droite, ce n’est pas une question politique. Cela semble être une attaque contre les valeurs américaines, les traditions américaines, et vous essayez en fait de faire en sorte que les enfants aspirent à des choses grotesques », a-t-elle ajouté, l’appelant une célébration de la « perversité », a déclaré Owens.

Carlson a déclaré que la performance était: « Totalement dégradante. Et les mêmes personnes qui le font vous parleront de «vous détestez les femmes» ou quelque chose comme ça.

Cardi B a mis sa tête sur le bord du lit tout en écartant ses jambes tandis que d’autres danseurs au-dessus et en dessous faisaient de même

Le Centre national sur l’exploitation sexuelle (NCOSE) a déclaré dans un communiqué que «l’émission des Grammys de CBS a contribué à l’exploitation sexuelle des femmes en glorifiant la prostitution et le strip-tease».

Le NCOSE a déclaré que l’émission aurait pu facilement provenir d’un film pornographique

La performance de Cardi B et Megan Thee Stallion a montré les deux femmes et les interprètes de renfort portant des tongs et de la lingerie, dansant sur une perche de strip-teaseuse, rampant et se twerk ensemble sur un lit.

« Dans une performance qui aurait pu être coupée d’un film de pornographie hardcore, CBS a permis à une glamourisation du strip-tease et de la prostitution d’être diffusée devant un public national – dont une partie était des enfants – pour aucune autre raison que pour les audiences télévisées » a déclaré Dawn Hawkins, vice-présidente principale et directrice exécutive du centre.

Megan l’a rejointe pour une danse classée X alors que le couple imitait les positions sexuelles sur le lit

La performance a débuté avec Cardi, 28 ans, portant un costume inspiré de Barbarella avec un soutien-gorge aux gros seins en métal et des épaulettes en métal attachées.

Elle est entrée dans le WAP en pole dance sur ce qui s’est révélé être le talon d’une chaussure à plateforme géante.

«Malgré la« popularité »de la chanson interprétée par Cardi B et Megan Thee Stallion, CBS n’aurait jamais dû permettre ce genre de performance explicite aux Grammys.

La prostitution et le déshabillage «ne donnent jamais du pouvoir aux femmes», a poursuivi Hawkins, notant que de telles activités ne servent qu’à «mettre en place des systèmes qui exploitent et oppriment les femmes».

Le NCOSE a été fondé en 1962 avec pour mission d’exposer « les liens entre toutes les formes d’abus et d’exploitation sexuels », y compris les abus sexuels sur enfants, les méfaits pour la santé publique de la pornographie et l’objectivation sexuelle, selon son site Web.

Le groupe dit qu’il pense que la cérémonie de remise des prix était meilleure pour le plancher de la salle de montage d’un studio de cinéma pour adultes que pour la télévision nationale.

La performance était à son apogée lorsque Cardi est apparu au sommet d’un lit gigantesque couvert de draps en satin surdimensionnés.

La chanson a impressionné les critiques et a dépassé le palmarès des singles Billboard Hot 100, mais elle n’a pas été soumise à une nomination lors de la cérémonie de 2021.

C’était la première fois que Cardi et Megan interprétaient la chanson en direct, car elle était sortie en août au plus fort de la pandémie de coronavirus, ce qui rendait impossible de l’interpréter en concert.

Megan Thee Stallion, 26 ans, est entrée vêtue de son propre ensemble métallique

Il y a eu beaucoup de critiques en ligne sur la performance de la paire dimanche soir

Elle se coucha et posa sa tête sur le bord du lit tout en écartant largement ses jambes.

Megan la rejoignit à nouveau pour une danse presque X alors que le couple mimait les ciseaux et d’autres positions sexuelles au sommet du lit.

Beaucoup d’autres sur les réseaux sociaux ont également critiqué la performance du couple et sa nature pornographique.

« Ils ont joué WAP aux Grammys … Pourtant, ils sont offensés par le Dr Seuss, Pepe Le Pew, M. Potato Head, les chrétiens et Jésus … C’est simple ce qui ne va pas avec la société, c’est une question morale comme nous jamais vu, et c’est dégoûtant .. », a écrit Matt Couch sur Twitter.

« Ils ont annulé ou censuré Dumbo, Peter Pan, Pepe Le Pew, M. Potato Head, le Dr Seuss, Lady and the Tramp, supprimé des classiques comme Grease et Gone With The Wind, une chanson de Noël classique, « Baby It’s Cold Outside » … mais le soft porn est maintenant acceptable pour la télévision aux heures de grande écoute avec Cardi B & WAP? a-t-il ajouté dans un deuxième tweet.

«Il y a deux semaines, j’ai été grondé parce que« le WAP n’était pas pour les enfants », donc c’était stupide de ma part de le comparer au Dr Seuss. Avancez jusqu’à la nuit dernière lorsque cela est diffusé à la télévision nationale pour que tout le monde puisse le regarder et apprendre à être une prostituée célèbre. Bon travail. Point fait », a écrit un autre contributeur en ligne.

«CBS leur a permis de jouer au WAP mais Janet Jackson est toujours interdite pour une poitrine? a demandé à l’utilisateur de Twitter 1814Josh.

« Nous annulons donc les livres pour enfants mais nous laissons nos enfants regarder de la saleté comme Cardi B et son WAP aux Grammys? Oui les petites filles, le féminisme signifie que vous pouvez être n’importe quoi! Pas une épouse, une mère ou une femme de Dieu … », a tweeté le docteur Rupali Chadha.

Cardi B a répondu à la fureur dans une publication sur Twitter lundi soir

« Les conservateurs ont fait des tweets viraux comparant le WAP à l’interdiction de certains livres du Dr Seuss comme s’il y avait des corrélations entre les deux … Eh bien, je peux définitivement dire à certains d’entre vous de lire UNIQUEMENT les livres du Dr Seuss parce que votre esprit manque de compréhension, ‘le a écrit le chanteur.

« Quand une école a-t-elle obligé les enfants à lire les paroles pour wap? Je comprends que wap est peut-être un peu vulgaire, mais arrêtez de comparer une chanson sensuelle à des livres au contenu RACIST! Comment pouvez-vous ne pas faire la différence? Je vois que ce bon sens n’est pas si courant », a-t-elle poursuivi.

Bien que la performance « WAP » de Cardi B et Megan Thee Stallion ait inspiré une immense couverture médiatique, elle n’a en fait pas été en mesure de marquer les bonnes notes télévisées des Grammys:

Malgré la performance torride, les cotes d’écoute des Grammy sont tombées à seulement 7,9 millions de téléspectateurs et sont considérées comme les pires chiffres d’audience jamais enregistrés pour la cérémonie de remise des prix.

Au lieu de cela, Cardi et Megan tiennent la piste et espèrent la soumettre à la cérémonie de l’année prochaine.