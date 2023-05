Un groupe anti-monarchie dénonce les arrestations pour couronnement et jure de continuer à manifester

Graham Smith, PDG du groupe anti-monarchie Republic, a déclaré que droit de manifester pacifiquement au Royaume-Uni « n’existe plus ».

Il a fustigé le Police rencontrée pour avoir fait preuve « d’absence de jugement, de bon sens et de décence élémentaire » après l’arrestation de dizaines de manifestants samedi.

Smith l’a décrit comme une « attaque directe contre notre démocratie et les droits fondamentaux de chaque personne dans le pays.

On m’a souvent dit que le monarque était là pour défendre nos libertés. Maintenant, nos libertés sont attaquées en son nom.

Ne fais pas d’erreur. Il n’y a plus de droit de manifester pacifiquement au Royaume-Uni.

Le service de police métropolitain a fait l’objet de critiques après l’arrestation de plus de 50 personnes pour des délits présumés de bagarre, de nuisance publique et d’atteinte à la paix.

Dans une déclaration après sa libération, Smith a déclaré : « Hier, alors que nous nous préparions à une manifestation pacifique et légale, un certain nombre de membres de l’équipe de Republic ont été arrêtés et détenus pour le reste de la journée.