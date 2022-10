Un groupe anti-guerre russe affirme que le sabotage de la voie ferrée fait partie de la tentative de faire dérailler l’invasion de l’Ukraine | Nouvelles du monde

Les chemins de fer russes sont essentiels pour approvisionner son invasion de l’Ukraine, mais avec plus de 20 000 miles de voies, le système est vulnérable aux attaques des citoyens opposés à la guerre. Et c’est exactement ce qui semble se produire.

Le gouverneur de la région russe de Belgorod a annoncé lundi qu’un engin explosif avait endommagé la voie ferrée près du village de Novozybkovo.

La logistique de la Russie – la façon dont elle maintient les approvisionnements et les communications avec ses forces terrestres – est de plus en plus mise à rude épreuve à mesure que la guerre se poursuit.

Ces derniers mois Ukraine a pu utiliser Systèmes de fusée HIMARS fournis par les États-Unis pour cibler les dépôts de munitions et les liaisons ferroviaires profondément derrière les lignes russes, avec une grande précision.

Les dommages causés à la logistique russe ont été un facteur clé pour soutenir les contre-offensives de l’Ukraine.

La dernière attaque contre les chemins de fer que Moscou utilise pour envoyer des fournitures à l’Ukraine – cette fois apparemment depuis l’intérieur de la Russie – ne fera qu’ajouter aux difficultés.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré que le réseau ferroviaire russe était vulnérable aux attaques. Image : Arrêtez les wagons



“La guerre ne passera pas”

Novozybkovo est à une courte distance des frontières de la Russie avec la Biélorussie et l’Ukraine et est la principale liaison ferroviaire avec le sud de la Biélorussie.

Un groupe anti-guerre russe appelé Stop the Wagons a revendiqué la responsabilité du sabotage.

Dans un message sur Telegram, le groupe a déclaré que le petit explosif avait causé tellement de dégâts que les rails devraient être complètement remis en place.

« La guerre ne passera pas ! il a ajouté.

Les images partagées par le groupe semblent montrer un gros morceau de rail manquant dans une zone et un espace avec des rails déformés dans une autre.

Sky News n’a pas été en mesure de vérifier les images de manière indépendante.

«Tendance plus large des attaques de dissidents»

Dans un tweet sur l’incident de mercredi, cependant, le ministère britannique de la Défense a discuté de l’importance des attaques contre les chemins de fer russes.

Le département a déclaré: “Il s’agit au moins du sixième incident de sabotage contre l’infrastructure ferroviaire russe revendiqué par Stop the Wagons depuis juin.

“Cela fait partie d’une tendance plus large d’attaques dissidentes contre les chemins de fer en Russie et en Biélorussie.”

Alors que de longs tronçons des liaisons ferroviaires russes traversent des zones isolées, le système est “extrêmement difficile à protéger contre les menaces physiques”, a déclaré le ministère de la Défense.

Il a ajouté: “Les dirigeants russes seront de plus en plus préoccupés par le fait que même un petit groupe de citoyens s’est suffisamment opposé au conflit pour recourir au sabotage physique.”