Un groupe anti-avortement rencontre Trump, des semaines après les critiques

HOUSTON (AP) – Le chef d’un important groupe anti-avortement a rencontré l’ancien président Donald Trump sur la question, quelques semaines seulement après avoir soulevé des questions sur son engagement à restreindre l’accès à la procédure.

Qualifiant sa rencontre de lundi avec Trump de « formidable », Marjorie Dannenfelser, présidente du groupe Susan B. Anthony Pro-Life America, a déclaré dans un communiqué qu’il « réitérait que toute législation fédérale protégeant ces enfants devrait inclure les exceptions à vie de la mère et en cas de viol et d’inceste.

Dannenfelser a déclaré mardi à l’Associated Press qu’elle avait rencontré un certain nombre de candidats républicains déclarés et potentiels à la présidentielle de 2024 et que c’était son travail de travailler avec eux sur les questions liées à l’avortement.

« Je ne m’aligne pas sur Trump », a déclaré Dannenfelser. « J’ai eu des conversations similaires avec tous les autres candidats à la présidence du GOP. »

La caractérisation de la réunion – qui, selon le groupe de Dannenfelser, s’est déroulée au domicile de Trump en Floride – a marqué un revirement par rapport à il y a plus de deux semaines. Ensuite, Dannenfelser a qualifié l’affirmation de Trump selon laquelle les restrictions à l’avortement devraient être laissées aux États individuels, et non au gouvernement fédéral, de « position moralement indéfendable pour un candidat à la présidence pro-vie autoproclamé ».

Le groupe de Dannenfelser a déclaré qu’il ne soutiendrait aucun candidat à la Maison Blanche qui ne soutiendrait pas au minimum une interdiction fédérale de l’avortement de 15 semaines. Sa déclaration sur la réunion de lundi avec le principal candidat du GOP n’a mentionné aucune discussion sur les limites proposées pour une interdiction fédérale, à part l’opposition de Trump aux procédures tardives, auxquelles il s’oppose depuis longtemps.

Trump s’est qualifié de « président le plus pro-vie de l’histoire américaine », car ses trois nominations de juges conservateurs à la Cour suprême ont ouvert la voie à l’annulation de Roe v Wade, qui avait légalisé l’avortement dans tout le pays pendant près de 50 ans.

Mais dans les premiers mois de sa candidature de 2024, Trump a souvent éludé la question de l’avortement, alors même que les républicains de tout le pays célèbrent la décision de la Cour suprême supprimant les droits constitutionnels fédéraux à la pratique.

Lundi, Dannenfelser a répété une description qu’elle avait précédemment utilisée, qualifiant le mandat de Trump de « le plus important de l’histoire américaine pour la cause pro-vie ». Malgré le crédit que Trump a reçu pour ses nominations à la magistrature, il a été critiqué après les élections de l’année dernière pour avoir déclaré que la sous-performance des républicains était due à l’opposition des ennemis de l’avortement aux exceptions pour les femmes tombées enceintes par viol ou inceste ou dont la vie était en danger.

La campagne de Trump n’a pas immédiatement répondu à un message sollicitant des commentaires sur la réunion, qui, selon Dannenfelser, comprenait également le sénateur Lindsey Graham de Caroline du Sud – l’un des principaux alliés du Congrès de Trump – ainsi que le président du Family Research Council, Tony Perkins, un allié conservateur chrétien de Celui de Trump.

Tous les candidats qui se présentent à la primaire présidentielle républicaine ou qui se dirigent vers une candidature ont soutenu l’interdiction de l’avortement par l’État. La plupart ont été beaucoup plus prudents quant à la prise de position sur une interdiction nationale, bien que la campagne de l’entrepreneur Vivek Ramaswamy ait déclaré qu’il pensait que c’était un problème pour les États, pas pour le gouvernement fédéral.

Le sénateur Tim Scott de Caroline du Sud, qui a lancé un comité exploratoire présidentiel et devrait entrer dans la course plus tard ce mois-ci, a déclaré qu’il signerait une loi fédérale interdisant les avortements après 15 semaines de grossesse s’il était élu président.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a signé le mois dernier une interdiction de l’avortement par l’État qui, si elle était confirmée par les tribunaux, interdirait la procédure après six semaines de grossesse, ou avant que de nombreuses femmes sachent qu’elles sont enceintes. Il n’entrera en vigueur que si la Cour suprême de l’État, qui est contrôlée par des conservateurs, maintient l’interdiction actuelle de 15 semaines en Floride, qui fait partie d’une contestation judiciaire en cours.

L’interdiction de la Floride serait l’une des plus sévères aux États-Unis. Mais DeSantis n’a pas précisé sa position quant à savoir si de telles restrictions devraient être imposées à travers le pays.

Nikki Haley, l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud et ancienne ambassadrice des Nations Unies, a qualifié l’avortement de « problème personnel » qui devrait être laissé aux États, bien qu’elle ait déclaré qu’elle soutenait les lois fédérales sur les points où il existe un consensus. Le mois dernier, dans un discours au siège de la SBA, Haley a déclaré qu’elle voyait un rôle fédéral dans le débat, mais s’est abstenue d’approuver une interdiction nationale.

L’ancien gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson, qui en tant que gouverneur a signé une loi interdisant l’avortement après six semaines de grossesse, a déclaré qu’il signerait une interdiction fédérale, mais s’est abstenu de dire quels délais il soutiendrait en tant que président.

La position de Trump a fourni une ouverture sur la droite à des rivaux potentiels comme l’ancien vice-président Mike Pence, un chrétien évangélique aux opinions anti-avortement de longue date. Le groupe de défense de Pence, Advancing American Freedom, a fait pression pour que le Congrès adopte une législation comprenant une interdiction nationale de l’avortement à partir d’environ six semaines.

___

Meg Kinnard peut être jointe au http://twitter.com/MegKinnardAP

___

Cette histoire a été mise à jour pour refléter la caractérisation de la réunion par Dannenfelser.

Meg Kinnard, l’Associated Press