Un groupe américain pro-israélien présente « Iron Dome », un super-héros volant souriant qui rappelle aux critiques les méchants suprémacistes

Quelle meilleure façon d’expliquer aux enfants américains qu’Israël est le bon gars que de créer un personnage de super-héros portant les symboles nationaux du pays et de lui donner le nom d’un système d’armes ? C’était probablement la raison d’être du groupe de défense des intérêts pro-israélien basé aux États-Unis, Stand With Us, lorsqu’ils ont tweeté une photo d’un homme volant athlétique vêtu de spandex blanc et bleu, avec une étoile de David sur la poitrine, avec un sourire suffisant. sur son visage. Ils ont déclaré qu’il était un « nouveau super-héros israélien… le protecteur/défenseur d’Israël. Nous aimons ça! »

Présentation d’un nouveau super-héros israélien : Iron Dome, le protecteur/défenseur d’Israël. Nous aimons ça! #irondome10 🇮🇱🇮🇱🇮🇱Crédit : Sarai Givaty/https://t.co/wNfmDkklxopic.twitter.com/1lrQljZ53k – StandWithUs (@StandWithUs) 30 mai 2021

Le personnage a été attribué à l’actrice, auteur-compositeur-interprète et mannequin israélienne Sarai Givaty. Elle a déclaré que l’œuvre avait été réalisée par Yehuda Devir, un artiste de renommée internationale connu pour ses représentations humoristiques de sa vie avec sa femme Maya.

Givaty a eu l’idée d’Iron Dome pour expliquer à ses jeunes enfants ce qui se passait au début du mois lors de la flambée de violence entre Israël et le Hamas. Alors qu’en réalité, le système de défense aérienne éponyme interceptait des roquettes en provenance de la bande de Gaza, elle a dit aux enfants que les fortes explosions étaient le son du super-héros brisant les projectiles.

Mais après que Stand With Us ait donné un coup de publicité au personnage, il n’a pas été accueilli avec des sourires soulagés, mais avec des moqueries grimaçantes. Pour beaucoup, Iron Dome évoquait des personnages tels que Homelander de ‘The Boys’ et Omni-Man de ‘Invincible’. Les deux sont récemment passés des pages de bandes dessinées pour adultes au grand écran, avec des adaptations respectivement en 2019 et 2021.

La Sainte Trinité pic.twitter.com/iIfH8WorcH – PAKUMEN STAN (@rad_dude124) 30 mai 2021

Homelander et Omni-Man sont parmi les êtres les plus puissants de leurs univers fictifs respectifs, un peu comme Superman de DC Comics. Ils se posent en défenseurs héroïques de l’humanité, mais (alerte spoiler !) ils ne sont pas ce qu’ils semblent être. Homelander est un chien de chasse violent et immature, obsédé par ses cotes d’écoute à la télévision. Omni-Man est la force d’avance à une personne d’un empire spatial tyrannique, adoucissant les défenses de la Terre avant une invasion. Les deux sont certains que leurs super pouvoirs hors du commun les rendent supérieurs à tout le monde.

D’autres commentateurs ont rappelé au groupe de défense sa précédente tentative de transmettre son message à travers les tropes de genre de super-héros. Captain Israel a été créé par Arlen Schumer et dévoilé par Stand With Us en 2011. Il est un défenseur immortel d’Israël, le protégeant de la grande menace du BDS, le mouvement Boycott, Désinvestissement et Sanction.

Alors, Captain Israel n’était-il pas assez hardcore pour que vous ayez besoin d’une toute nouvelle mascotte de l’apartheid israélien ? pic.twitter.com/w5WNdrxRBj – Laup Namron🔞 (@SheRaIsAllISEe1) 30 mai 2021

Apparemment inspiré de Captain America de Marvel, ce super-héros portait un bouclier en forme d’étoile de David et ce qui semblait être un bâton enflammé surmonté d’une menorah comme arme. Cependant, la série n’a duré que deux numéros et son site Web a disparu plusieurs années plus tard. On ne sait pas encore si Iron Dome sera récupéré par Stand With Us pour sa propre série.

La tentative de défendre la politique d’Israël en incarnant sa cause dans une figure de super-héros a rappelé à certains le caricaturiste Eli Valley et comment il a sauvage le concept dans l’une de ses bandes dessinées. Les fausses bandes dessinées « Israel Man and Diaspora Boy » font la satire de la croyance que les Juifs vivant en Israël sont supérieurs aux membres de la diaspora juive. Valley, qui est juif, est un critique franc d’Israël et est considéré par certains groupes pro-israéliens comme un antisémite fanatique.

Ce qui est incroyable, c’est qu’il y a des années, le dessinateur @elivalley a inventé un super-héros appelé Israel Man comme une satire grotesque des valeurs militaristes et nationalistes du pays. Maintenant, ce personnage existe sans ironie. Eli devrait poursuivre pour violation du droit d’auteur. pic.twitter.com/tBgAE5fVEI – Nathan J Robinson (@NathanJRobinson) 30 mai 2021

Bien qu’elles ne soient pas aussi populaires qu’aux États-Unis, les bandes dessinées de super-héros ont été intégrées à la culture populaire et politique d’Israël. Par exemple, le dessinateur de bandes dessinées et écrivain israélien Uri Fink a commencé sa carrière dans les années 1970 avec un livre sur le super-héros Sabraman, qui se bat contre les super-vilains nazis tels que le Dr Mengele avec ses super pouvoirs radioactifs.

Des décennies plus tard, Fink et l’écrivain Eli Eshed ont co-écrit un livre d’histoire mocu sur une bande prétendument très populaire mettant en vedette le super-héros Golem et comment elle reflétait et avait un impact sur la vie en Israël au cours de son histoire.

