Un groupe américain de commerce de détail s’attend à une croissance plus lente des ventes pendant la période des fêtes

NEW YORK– Le plus grand groupe de commerce de détail aux États-Unis a déclaré mardi qu’il s’attend à ce que les consommateurs dépensent davantage au cours des prochains mois. période de magasinage des Fêtes mais la croissance des ventes sera plus lente que l’année dernière en raison de préoccupations concernant inflation persistante et les prix.

La National Retail Federation a déclaré que ses prévisions pour 2024 indiquent que les acheteurs effectueront entre 979,5 et 989 milliards de dollars d’achats en novembre et décembre, ce qui représenterait une augmentation de 2,5 à 3,5 % par rapport à la même période de deux mois de l’année dernière.

Cependant, les 955,6 milliards de dollars dépensés au cours de la période de magasinage des Fêtes 2023 représentaient 3,9 % de plus qu’en 2022.

Le rythme prévu pour cette année est conforme à l’augmentation moyenne de 3,6 % entre 2010 et 2019. Pendant la pandémie de coronavirus, les Américains ont augmenté leurs dépenses. Les ventes pendant la période des fêtes ont augmenté de 9 % en 2020 par rapport à l’année précédente et de 12,4 % en 2021, selon la Fédération nationale du commerce de détail.

Le groupe professionnel effectue ses calculs sur la base des chiffres du gouvernement. Les chiffres excluent les ventes chez les concessionnaires automobiles, les stations-service et les restaurants.

Les prévisions prennent en compte des indicateurs économiques tels que l’emploi, les salaires, confiance des consommateursrevenu disponible, crédit à la consommation, ventes au détail antérieures et conditions météorologiques.

« Les taux d’intérêt sont encore un peu plus élevés qu’ils ne l’étaient de mémoire récente », a déclaré Matt Shay, PDG et président de la National Retail Federation, lors d’un appel avec les journalistes. « Les consommateurs ont effectivement à l’esprit ces taux d’intérêt et l’inflation persistante. Nous espérons donc que les consommateurs continueront à être plus soucieux des prix et plus pragmatiques dans leurs décisions de dépenses. »

La fédération du commerce de détail a publié ses prévisions, car les données montrent que les consommateurs américains continuent de dépenser, grâce à des embauches solides, un faible chômage et des finances saines des ménages. De plus, les prix de l’essence baissent, laissant aux acheteurs un peu d’argent supplémentaire à dépenser en cadeaux. Le prix moyen national du gallon d’essence sans plomb était de 3,2 dollars mardi ; il y a un an, il était de 3,60 $, selon le club automobile AAA.

Mais les défis sont nombreux cette saison, notamment élection présidentielle cela pourrait créer une grande distraction du shopping en novembre. Les responsables de la NRF ont déclaré qu’il était presque impossible de mesurer l’impact des élections sur les dépenses actuelles ou futures.

Thanksgiving tombant le 28 novembre, il y aura également six jours de moins entre les vacances et le jour de Noël par rapport à l’année dernière. Autres facteurs qui pourraient nuire aux ventes des fêtes : l’impact économique de ouragans Hélène et Miltonont déclaré des responsables de la NRF.

Walmart, le plus grand détaillant du pays, prévoit d’annoncer des économies sur les produits de repas de Thanksgiving à partir du 14 octobre, environ deux semaines plus tôt que l’année dernière.

Les prévisions de NRF étaient conformes aux prévisions d’autres analystes, qui soulignent également une humeur plus sobre parmi les acheteurs.

Cabinet de conseil en gestion Bain & Co. a déclaré qu’elle prévoyait que les ventes au détail de novembre et décembre augmenteraient de 3 %, contre une croissance de 4,2 % observée l’année dernière. AlixPartners, un autre cabinet de conseil, s’attend à ce que les ventes d’octobre à décembre augmentent de 2 à 5 %, soit une hausse inférieure à l’augmentation de 6 % de l’année dernière. Le cabinet de conseil et d’études Customer Growth Partners prévoit que les ventes augmenteront de 4 % pendant la période des fêtes, soit légèrement en dessous du chiffre de l’année dernière.

Pendant ce temps, Adobe Analytics prévoit que les ventes en ligne augmenteront de 8,9 %, marquant le rythme de dépenses le plus élevé depuis 2021, où il était de 8,6 %. Il y a un an, les ventes en ligne étaient en hausse de 4,9 % par rapport à l’année précédente. Vivek Pandya, analyste principal chez Adobe Digital Insights, a noté que l’intérêt accru des acheteurs pour les remises stimulerait les dépenses. Les réductions devraient être en moyenne d’environ 30 %, comme il y a un an, a-t-il déclaré.

Même si le taux d’inflation est en baisse, il reste un gros problème de portefeuille pour les acheteurs, car de nombreux produits alimentaires coûtent encore beaucoup plus cher qu’il y a quelques années.

James Zahn, rédacteur en chef de la publication spécialisée The Toy Book, pense que les acheteurs sont encore plus soucieux des prix que l’année dernière lorsqu’il s’agit d’acheter des jouets. Les jouets à moins de 20 dollars trouvent un écho auprès des parents, a-t-il déclaré.

Les dirigeants de Kohl ont déclaré la semaine dernière que les acheteurs, en particulier ceux appartenant aux tranches de revenus les plus faibles, se sentiraient plus coincés qu’il y a un an.

Christie Raymond, directrice du marketing de Kohl, a déclaré que l’impact cumulé des prix élevés sur la nourriture et d’autres produits essentiels ronge les économies des gens. Dans le cadre de sa stratégie de vacances, Kohl’s prévoit d’être agressif en proposant des réductions. Quant à la course à la présidentielle, les dirigeants de Kohl ont déclaré qu’ils ne savaient pas si les consommateurs retiendraient leurs achats avant les élections du 5 novembre, mais c’est un sujet qu’ils surveillent.

« Nous essayons simplement de suivre le consommateur, et nous savons qu’il va se sentir pressé une fois la période de Thanksgiving arrivée », a déclaré Raymond aux journalistes.