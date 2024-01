Un groupe aligné sur Koch dit aux donateurs que Haley fait face à une forte montée

Seidel et Palmer ont déclaré que le groupe analyserait en permanence les données en Caroline du Sud et dans d’autres premiers États candidats et allouerait des ressources aux courses où elles peuvent avoir le plus grand impact, selon le haut responsable, qui a obtenu l’anonymat pour s’exprimer librement.

Même si seuls de hauts partisans de l’AFP étaient présents samedi pour la séance sur l’état de la primaire présidentielle, environ 400 donateurs s’étaient rassemblés pour la retraite ce week-end à Indian Wells, juste à l’extérieur de Palm Springs.

Lors de la séance à huis clos, Seidel et Palmer ont fait part de points similaires à ceux que le groupe a exprimés publiquement ces derniers jours, en discutant de leurs attentes concernant la primaire et de l’étendue de leur implication dans celle-ci.

Juste après les élections au New Hampshire, Seidel – qui est également PDG d’Americans for Prosperity – a déclaré qu’elle pensait que Haley « réduisait l’écart » avec Trump après avoir terminé à 11 points de pourcentage derrière lui.

“C’est encore une bataille difficile”, a déclaré Seidel plus tôt cette semaine. “Maintenant, tous les regards se tournent vers la Caroline du Sud, où elle a un chemin plus raide devant elle.”

Depuis qu’il a approuvé Haley le 28 novembre, le groupe aligné sur Koch a dépensé ou réservé un peu plus de 2 millions de dollars en publicités par câble, radiodiffusion, satellite et radio en Caroline du Sud, selon AdImpact. Début janvier, AFP Action a annoncé qu’elle dépenserait 27 millions de dollars pour Haley dans les domaines du courrier, du numérique, de la télévision et des actions locales dans l’Iowa, le New Hampshire, la Caroline du Sud, l’Arkansas, le Tennessee, la Caroline du Nord et la Virginie.

Seidel, dans une note deux jours avant les primaires du New Hampshire, a décrit comment AFP Action adoptait une « approche agile et commerciale » pour prendre des décisions de dépenses lors de cette élection dans un « environnement dynamique ».

L’AFP s’est montrée véhémente au cours de l’année dernière dans son opposition à Trump et à sa politique, menant une campagne télévisée et du porte-à-porte anti-Trump avant même de décider d’un autre candidat républicain à soutenir. L’AFP Action a atterri sur Haley après qu’elle ait connu une forte hausse dans les sondages à l’automne, après des mois de spéculations sur qui ils soutiendraient. Un groupe conservateur similaire qui s’était opposé à Trump plus tôt dans le cycle, le Club pour la Croissance, a abandonné ses efforts cet automne alors que Trump maintenait son avance substantielle lors des primaires.

Les militants d’AFP Action sur le terrain ont parlé de Haley à plus d’un million d’électeurs dans les premiers États candidats, et le groupe a recruté plus de bénévoles que lors de toutes les élections précédentes, a déclaré Seidel avant les primaires du New Hampshire.

Ses alliés affirment que le soutien des donateurs à Haley reste fort. Mercredi, Mark Harris, le stratège principal d’un super PAC dédié uniquement au soutien de l’offre de Haley, SFA Fund Inc., a réitéré l’engagement de son groupe à soutenir Haley dans la course. Il a déclaré qu’ils prévoyaient de dépenser des millions en Caroline du Sud avant les primaires du 24 février, et qu’ils se préparaient à aider Haley lors des primaires peu après dans les États du Michigan et du Super Tuesday.

SFA Fund Inc. a récemment annoncé avoir levé plus que le super PAC aligné sur Trump au cours du second semestre de l’année dernière,

50,1 millions de dollars contre 46 millions de dollars pour MAGA Inc..

La campagne de Haley a déclaré avoir collecté 2,6 millions de dollars dans les 48 heures suivant la fermeture des bureaux de vote dans le New Hampshire, dont 1,2 million de dollars provenant de « petits dons numériques » après que Trump a annoncé que les donateurs de Haley seraient « définitivement exclus du camp MAGA ». »

Alors que Haley a été soutenue par les électeurs indépendants et de tendance démocrate du New Hampshire, Harris a déclaré que Haley devrait s’améliorer auprès des républicains de base alors qu’elle ferait campagne dans son État d’origine dans les semaines à venir.

“Je pense qu’en Caroline du Sud, nous devons continuer à accroître notre soutien – nous devons faire mieux avec les républicains, nous devons faire mieux avec les conservateurs”, a déclaré Harris. “Nous devons absolument croître dans ces données démographiques clés pour nous offrir une voie réaliste vers la nomination.”