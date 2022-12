Un groupe aidant des proches d’officiers de la CIA tués sort de l’ombre

WASHINGTON (AP) – Calista Anderson était à une soirée pyjama lorsque l’e-mail d’un ami est arrivé. Elle avait 12 ans et venait de vivre le pire moment de sa vie : sa mère avait été tuée alors qu’elle travaillait à l’étranger. L’e-mail a offert une nouvelle secousse.

Elle était liée à un article de presse révélant que, contrairement à ce qu’on lui avait dit, sa mère n’avait pas travaillé pour le Département d’État. Elle était agent de la CIA.

“J’ai appelé mon père et je lui ai dit : ‘Viens me chercher après la soirée pyjama. Nous devons parler », a-t-elle déclaré.

La perte d’un parent est douloureuse pour n’importe quel enfant. Mais pour les enfants d’officiers de la CIA tués dans l’exercice de leurs fonctions, la douleur peut être aggravée par des révélations stupéfiantes sur qui étaient leurs parents et comment ils étaient morts. Parfois, les enfants ne savent pas ce qui s’est passé.

Aujourd’hui âgée de 24 ans, Anderson travaille dans une fondation qui soutient des familles comme la sienne. La Fondation commémorative des officiers de la CIA offre des frais de scolarité et d’autres dépenses aux enfants et aux conjoints des officiers décédés. Sans surprise, une grande partie du travail caritatif pour soutenir ces familles se déroule en privé.

Les dirigeants veulent changer cela en organisant des rassemblements pour les enfants des officiers décédés et en racontant progressivement davantage leurs histoires publiquement.

« Les personnes que nous soutenons doivent rester dans l’ombre, mais la fondation n’a pas besoin de l’être », a déclaré John Edwards, un cadre supérieur retraité de l’ICA qui est devenu président de la fondation l’an dernier.

Il y a près de 70 enfants d’officiers qui reçoivent des frais de scolarité et d’autres dépenses de la fondation. Et le travail de la fondation ne s’arrêtera pas de si tôt, avec 80 autres enfants qui devraient recevoir des bourses.

Deux décennies après le 11 septembre, les agences de renseignement déplacent leurs ressources vers la Russie et la Chine et se concentrent sur les technologies de pointe. Mais alors que les forces américaines ne sont plus impliquées en Afghanistan, des officiers de la CIA et d’autres agences de renseignement continuent de travailler dans les zones de combat et les soi-disant «zones interdites» où les Américains ne sont pas les bienvenus.

“J’aimerais que nous soyons en faillite”, a déclaré Edwards. “La nature du travail indique que ce ne sera probablement pas le cas.”

On ne sait pas combien d’officiers du renseignement sont morts en Irak ou en Afghanistan. Il y a 139 étoiles sur le mur commémoratif de la CIA en l’honneur des officiers décédés au cours des 75 ans d’histoire de l’agence. Cinquante-deux des stars ont été ajoutées depuis le 11 septembre. Tous ces officiers n’ont pas été nommés publiquement.

Les agences de renseignement et l’armée versent des prestations de décès aux familles des membres du personnel tués en service, mais ces paiements ne couvrent généralement pas tous les coûts, en particulier le coût de l’université.

Un événement régulier est le concert connu sous le nom de “Spookstock”, qui bénéficie conjointement à la fondation CIA et à la Special Operations Warrior Foundation. Il est généralement mis en scène dans un lieu non divulgué à l’extérieur de Washington et attire les familles des officiers décédés, des officiers supérieurs du renseignement et des familles, ainsi que des sponsors et des partisans d’entreprises.

Edwards a déclaré qu’il souhaitait maintenir la mission principale de la fondation consistant à financer des bourses et à élargir ses offres pour les familles. La fondation a lancé un programme de garderie et ajouté des services de carrière pour mettre en contact les boursiers avec les dirigeants d’entreprise.

Mais il voulait aussi avoir un rôle plus public et promouvoir les relations au sein d’un groupe que les personnes liées à la fondation appellent souvent “les enfants” – les enfants d’officiers tués qui ont reçu des bourses, certains maintenant dans la trentaine.

“Vous réunissez ces enfants qui ont eu des circonstances de vie similaires et des situations traumatisantes qu’ils ont vécues, c’est un lien instantané”, a déclaré Edwards. “Plus nous pouvons impliquer ces étudiants, mieux c’est.”

Anderson a une «crédibilité instantanée», a-t-il dit, en tant que personne bien connue à la fois parmi les destinataires et les responsables actuels et anciens du renseignement.

Enfant, Anderson a vécu en Angleterre pendant quatre ans avec son père, ses deux jeunes frères et sa mère, Jennifer Matthews. À l’insu de ses enfants, Matthews occupait un poste de direction à la station londonienne de la CIA. Peu de temps après leur retour en Virginie, Matthews est allé en Afghanistan pour ce que ses enfants pensaient être une mission diplomatique.

Matthews était plutôt chef de base à Khost, une partie des opérations antiterroristes de la CIA en Afghanistan.

La CIA s’efforçait d’évaluer la fiabilité d’un médecin jordanien soupçonné d’avoir des informations sur l’endroit où se trouvait alors le No. 2 officiel, Ayman al-Zawahri. Le Jordanien, Humam al-Balawi, a été amené à la base de Khost en décembre 2009 pour ce que les responsables espéraient être une réunion critique, selon les résultats des analyses de l’agence publiées l’année suivante par le directeur de l’époque, Leon Panetta.

Au lieu de cela, peu de temps après être entré dans l’enceinte, al-Balawi a déclenché une explosion meurtrière. Il a tué cinq employés de la CIA, deux sous-traitants de la sécurité de l’agence, un officier du renseignement jordanien et le chauffeur afghan qui l’avait amené à Khost.

L’attaque a jeté un projecteur international presque immédiatement sur Anderson, son père et ses deux frères alors qu’ils pleuraient et essayaient de comprendre ce qui s’était passé.

Son père a expliqué ce qu’il savait du travail de sa mère, et les amis de sa mère travaillant à la CIA ont comblé d’autres lacunes au cours des années à venir. De vieux collègues ont également raconté des histoires sur l’amour de sa mère pour les pédicures et une coupe de champagne.

En vieillissant, Anderson a cessé de lire sur sa mère sur Internet et a évité les représentations d’elle dans la culture pop. Elle n’a pas regardé “Zero Dark Thirty”, le film sur la chasse à Oussama ben Laden qui fictionnalise une partie du temps passé par sa mère à Khost et son travail antérieur dans une cellule de la CIA à la recherche de ben Laden avant et après le 11 septembre.

La question de savoir si la CIA aurait pu empêcher l’attentat de Khost reste un point de discorde au sein de la communauté du renseignement et de la famille de Matthews. Certains anciens officiers ont blâmé Matthews.

Les examens internes des agences ont conclu que les avertissements critiques n’étaient pas suffisamment partagés et qu’il n’était pas clair qui était en charge de l’opération. La CIA n’a licencié ni sanctionné aucun membre du personnel, a déclaré Panetta en 2010, mais a resserré les procédures de sécurité et créé de nouveaux groupes pour mieux former les officiers dans les zones de combat et repérer les agents doubles.

Après qu’une équipe de la CIA fin juillet ait tué al-Zawahri lors d’une frappe de drone, plusieurs anciens collègues de Matthews ont déclaré qu’ils pensaient à elle.

“Elle était passionnément engagée à faire tomber (al-Qaida), et si elle était ici aujourd’hui, personne ne serait plus fier de cette réussite qu’elle”, a déclaré l’ancienne directrice de la CIA Gina Haspel, une proche collègue de Matthews, dans un récent discours lors d’un événement de la fondation.

Anderson est diplômée de l’Université de Richmond, puis a obtenu une maîtrise en histoire de l’art – un diplôme dont elle plaisante ne lui a laissé d’autre choix que d’accepter l’offre d’emploi de la fondation en tant que coordinatrice d’événements.

Elle a aidé à la dernière édition de “Spookstock” et a récemment organisé une sortie de golf pour les boursiers actuels pendant leur congé de Thanksgiving.

Lors d’événements comme ceux-ci et lors de conversations avec d’autres enfants d’officiers décédés, elle évoque souvent ses propres souvenirs de sa mère et ses expériences après la mort de sa mère. Les sentiments de chagrin et de choc reviennent parfois.

«Il y a des moments où cela peut être extrêmement difficile émotionnellement; cela peut être extrêmement fatiguant. Je peux me sentir très vide », a-t-elle déclaré. “Mais à bien des égards, je suis vraiment reconnaissant pour ces moments, car ils me rappellent vraiment pourquoi nous faisons ce que nous faisons.”

Marchand Nomaan, Associated Press