Un groupe aéronaval américain se dirige vers l’Europe – médias

La flottille serait dirigée par le nouveau supercarrier USS Gerald Ford, actuellement sur son premier déploiement

Un groupe aéronaval américain, dirigé par le nouveau super porte-avions USS Gerald Ford, devrait jeter l’ancre près de Portsmouth, dans le sud de l’Angleterre, à la mi-novembre, a rapporté dimanche le UK Defence Journal.

La date exacte de l’arrivée de la flottille, qui comprend sept autres navires de guerre, n’a pas été annoncée publiquement, a noté le journal. Publier ces données maintenant « n’est peut-être pas la meilleure idée du point de vue de la sécurité », il a ajouté.

Certains des navires américains accosteront à la base navale de Portsmouth de la Royal Navy, tandis que l’USS Gerald Ford devra mouiller à l’extérieur, à la rade de la région de Spithead, en raison de sa taille, selon le point de vente.

Le porte-avions de 333 mètres accueillerait quelque 90 avions et hélicoptères, dont les chasseurs-bombardiers F-35C de cinquième génération.

L’USS Gerald Ford, commandé par l’US Navy en 2017, est le premier navire de la classe Ford du même nom, et est le plus grand porte-avions au monde.

Il a commencé son premier déploiement “maintenu en service” le 4 octobre, au départ de Norfolk, en Virginie. Le navire a visité son premier port international vendredi, arrivant à Halifax, au Canada.

Selon la marine américaine, l’USS Gerald Ford a mené des exercices maritimes multinationaux dans l’océan Atlantique avec des alliés de l’OTAN tels que le Canada, l’Espagne, le Danemark, les Pays-Bas et l’Allemagne.

Après avoir quitté Halifax, le supercarrier devrait continuer “mener des entraînements et des opérations aux côtés des alliés et des partenaires de l’OTAN pour renforcer l’intégration des opérations futures et démontrer l’engagement de la marine américaine en faveur d’une région atlantique pacifique, stable et sans conflit”, il a ajouté.

Le commandant du groupe aéronaval, le contre-amiral Greg Huffman, a décrit le déploiement comme “une opportunité de faire progresser les capacités opérationnelles du Ford et de démontrer les avantages que Ford et Carrier Air Wing (CVW) 8 apportent à l’avenir de l’aviation navale, à la région et à nos alliés et partenaires.”

Si les informations selon lesquelles la flottille américaine se dirige vers les côtes britanniques sont confirmées, elle deviendra le deuxième groupe aéronaval américain dans les eaux européennes.

L’USS George Bush et ses navires de soutien sont actuellement en mer Adriatique après avoir participé à l’exercice de défense et de dissuasion Neptune Strike de l’OTAN en Méditerranée du 14 au 28 octobre.

Interrogé par Sky News si le groupe de frappe de l’USS George Bush était prêt à combattre la Russie si un tel ordre était donné par Washington, son commandant, le contre-amiral Dennis Velez, a déclaré : « ce navire, ce groupe de frappe, nos alliés : nous sommes prêts à tout. Nous le démontrons chaque jour. »