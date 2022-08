Un groupe aéronaval américain pourrait se diriger vers Taïwan – Monitor

L’USS Ronald Reagan et son groupe de frappe ont été en mouvement au milieu de la visite en Asie de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi

Un groupe de frappe américain, dirigé par le porte-avions USS Ronald Reagan, pourrait s’approcher des eaux taïwanaises, a rapporté lundi le groupe de surveillance semi-officiel chinois South China Sea Strategic Situation Probing Initiative (SCSPI).

Cela survient lors de la tournée asiatique de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, qui a fait sa première escale à Singapour plus tôt dans la journée. Les médias ont précédemment affirmé que Pelosi pourrait effectuer une visite inopinée sur l’île autonome de Taiwan dans le cadre de sa tournée. La Chine avait qualifié le plan présumé de très provocateur et menacé les États-Unis de “conséquences insupportables” si elle décide de visiter l’île.

Selon le SCSPI, le groupe de frappe, composé du Ronald Reagan, de deux autres navires de la Marine et du Carrier Air Wing Five, composé de chasseurs F/A-18, d’hélicoptères et d’un avion de surveillance, pourrait actuellement se trouver à quelque 800 kilomètres du sud de Taïwan. rives orientales.

Il a contourné Luzon, l’île principale des Philippines et a continué à se diriger vers le nord en direction de Taïwan, a indiqué le groupe de surveillance.

Localisation possible de Ronald Reagan CSG le 1er août et de ses pistes entières du 1er juillet au 1er août. https://t.co/TVaaojjDD5 pic.twitter.com/ejef5AlJWx — Initiative de sondage SCS (@SCS_PI) 1 août 2022

La semaine dernière, des responsables américains anonymes ont déclaré à AP que l’armée américaine travaillait sur un “plan d’urgence” pour ses forces dans la région du Pacifique de créer “anneaux de protection qui se chevauchent” pour l’oratrice lors de son éventuel vol vers Taïwan et de son séjour là-bas en raison de la possibilité d’incidents liés aux actions de la Chine. AP a également noté que les États-Unis avaient suffisamment de forces réparties dans la région du Pacifique et que le Pentagone pourrait éventuellement les utiliser pour une protection supplémentaire pendant le voyage présumé. L’agence de presse a spécifiquement nommé le porte-avions américain USS Ronald Reagan et son groupe de frappe.

Pelosi a annoncé dimanche qu’en plus de Singapour, elle prévoyait de se rendre en Malaisie, en Corée du Sud et au Japon dans le cadre de sa tournée asiatique, Taïwan étant absent de la liste.

Cependant, le journal d’État chinois, le Global Times, a suggéré dimanche qu’il était “Il est toujours possible que Pelosi veuille faire un geste risqué et dangereux en essayant d’atterrir dans un aéroport de Taïwan avec des excuses d’urgence comme une panne d’avion ou un ravitaillement en carburant.”

Des sources ont déclaré à la chaîne de télévision taïwanaise TVBS que la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis pourrait atterrir sur l’île mardi, des réservations pour sa délégation ayant déjà été faites dans un hôtel cinq étoiles.

Taïwan est autonome depuis 1949, mais n’a jamais officiellement déclaré son indépendance de la Chine, Pékin la considérant comme faisant partie de son territoire dans le cadre de la politique d’une seule Chine.

Bien qu’il affirme respecter la politique d’une seule Chine, Washington entretient de solides liens officieux avec l’île de 23,5 millions d’habitants, vendant des armes à Taipei et soutenant ses efforts pour se séparer de Pékin.

La Chine est depuis longtemps irritée par ces contacts, affirmant qu’ils portent atteinte à sa souveraineté et ne font qu’aggraver les tensions dans la région. Si Pelosi atterrit à Taïwan, elle deviendra la plus haute responsable américaine depuis que le président de la Chambre, Newt Gingrich, a visité l’île en 1997.