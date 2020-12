Les tensions se sont intensifiées à la mi-novembre lorsque des milliers de manifestants se sont affrontés avec la police devant la porte de Brandebourg à Berlin.

La décision de mercredi est en fait un avertissement public aux sympathisants et aux dirigeants du groupe – que les responsables ont décrit comme « l’épicentre » des manifestations allemandes contre le coronavirus – mais cela ne continue pas à interdire le mouvement.

Le groupe et ses alliés pourraient gagner encore plus d’élan dans les semaines à venir, car certains États fédéraux semblent prêts à prendre des mesures plus strictes pour endiguer la propagation du coronavirus. L’Allemagne a confirmé mercredi 590 nouveaux décès dus au coronavirus, le bilan quotidien le plus élevé à ce jour, portant le nombre total de décès à environ 20000.

Elle a supplié les Allemands – et les chefs d’État fédéraux – de tenir compte des avis scientifiques et de respecter des réglementations plus strictes.

En Allemagne, les restrictions sont généralement fixées par les gouvernements régionaux, et Merkel ne peut pas imposer un verrouillage national sans leur soutien.

Certains États fédéraux ont hésité à resserrer les restrictions, bien que les restrictions existantes du pays aient jusqu’à présent été largement acceptées comme nécessaires par la grande majorité des Allemands, plus de 70% des répondants ayant déclaré dans un sondage la semaine dernière que le les mesures sont ou devraient être appropriées. encore plus difficile.

Cependant, les restrictions ont rencontré une résistance croissante de la part d’un groupe de plus en plus radical de virus sceptiques, dont certains ont adopté les théories du complot du mouvement QAnon né aux États-Unis et d’autres ont rejoint l’extrême droite en Allemagne.

L’annonce de mercredi que les autorités suivront le groupe Querdenken 711 est intervenue après que les responsables ont exprimé des inquiétudes croissantes concernant les sympathisants minimisant la Shoah, entre autres indications d’une influence croissante de l’extrême droite au sein du mouvement.

La surveillance sera initialement effectuée par les autorités de l’État ouest-allemand du Bade-Wurtemberg, où le groupe est situé, mais peut être étendue à d’autres États. Le nom du groupe – Querdenken 711 – est dérivé d’un code téléphonique du Bade-Wurtemberg et se traduit par «sortir des sentiers battus».

Avant la réunion des ministres de l’Intérieur au niveau des États allemands qui doit commencer mercredi, des responsables ont averti que le groupe et ses alliés avaient introduit une nouvelle forme d’extrémisme dans toute l’Allemagne.

« Les contenus extrémistes, conspirateurs et antisémites sont de plus en plus mélangés à des critiques légitimes des mesures prises par l’État pour enrayer la pandémie de coronavirus », a déclaré mercredi Beate Bube, président de l’agence de renseignement du Bade-Wurtemberg, à propos de la radicalisation du groupe. .

Bube a ajouté que les membres du groupe sont liés au mouvement d’extrême droite Reichsbuerger en Allemagne, connu pour son rejet de l’État allemand moderne.

Alors que la décision de mettre le groupe sur la liste de surveillance extrémiste de l’État semblait largement motivée par les liens du mouvement avec l’extrême droite, les manifestations contre le coronavirus en Allemagne ont attiré un mélange politiquement hétérogène de manifestants, certains d’entre eux de gauche ou de droite. l’extrême gauche et d’autres qui condamnent l’extrémisme.

Le fondateur de Querdenken 711, Michael Ballweg, a critiqué la décision de surveiller son groupe comme une tentative « d’intimider des manifestants pacifiques » sur la base de « rumeurs totalement sans fondement ».

De telles affirmations ont été contestées par des responsables allemands, qui affirment que les manifestations pourraient attirer les manifestants dans la violence.

« Nous constatons avec les derniers événements qu’il y a une escalade vers plus de violence et plus d’extrémisme de droite parmi les manifestations », a déclaré le mois dernier Stephan Kramer, président des services de renseignement dans l’Etat est-allemand de Thuringe.

Les analystes ont également sonné l’alarme concernant les équipements de fabrication de bombes et d’armes distribués parmi les sceptiques des coronavirus. En octobre, l’agence fédérale allemande chargée de lutter contre le coronavirus, l’Institut Robert Koch, a été attaquée avec des cocktails Molotov.