Un gros tas d’argent trouvé sur un trottoir transformé en police de Kelowna

Une quantité importante d’argent trouvé a été remise à la GRC de Kelowna par un bon samaritain.

Une femme et son mari ont trouvé le tas d’argent sur le trottoir du pâté de maisons 1300 d’Ellis Street le 15 octobre, attendant environ un mois avant de le rendre car elle s’attendait à voir plus d’informations sur les réseaux sociaux à un moment donné.

Le tas était l’un des trois trouvés à environ 100 mètres l’un de l’autre. L’un a été emporté par un homme non identifié, tandis que le sort du troisième tas est inconnu.

Bien qu’il n’ait pas été révélé combien d’argent a été trouvé, l’agent des médias de la GRC de Kelowna, le gend. Mike Della-Paolera a déclaré que le montant est une “découverte inhabituelle”.

La GRC recherche le propriétaire légitime de l’argent. Pour faire une réclamation, contactez le détachement de Kelowna et identifiez la valeur approximative de l’argent.

