“Un gros risque” – Liverpool a mis en garde contre les dépenses importantes pour Jude Bellingham alors que Didi Hamann soutient Cody Gakpo pour jouer le rôle de milieu de terrain comme Joelinton à Newcastle

Dietmar Hamann a averti Liverpool de faire “attention” à la poursuite de Jude Bellingham si le Borussia Dortmund exigeait plus de 100 millions de livres sterling pour l’adolescent.

Les Reds sont fortement liés au milieu de terrain de Dortmund et d’Angleterre, qui devrait faire l’objet d’une intense guerre d’enchères cet été.

Getty Dortmund pourrait être financé par une vente de Bellingham

Et Liverpool participera presque certainement au tirage au sort

Des géants européens tels que le Real Madrid, Manchester City et Chelsea sont également liés au joueur de 19 ans, dont le prix a grimpé en flèche après ses performances en Coupe du monde.

Sans clause de libération cet été, Dortmund pourrait bien être le bénéficiaire d’un montant record, éclipsant les 97 millions de livres sterling que Barcelone leur a donnés pour Ousmane Dembele en 2017.

Mais Hamann, qui est affectueusement surnommé “Der Kaiser” par les fans de Liverpool pour ses exploits en Ligue des champions, a un mot d’avertissement pour son ancien club.

“Je ferais attention avec Bellingham en ce moment”, a déclaré l’Allemand à talkSPORT.

“C’est un talent exceptionnel, il l’a montré lors de la Coupe du monde, mais si Dortmund demande 100 millions de livres sterling, 140-150 millions de livres sterling, c’est aussi un gros risque.

« Je pense qu’avec Bellingham, il doit trouver un poste. Il s’inspire de Steven Gerrard mais je ne pense pas qu’il ait la capacité et le rythme d’avancer comme Gerrard.

“Je pense que vous devez attendre et voir où il trouvera sa place au milieu de terrain deux ou au milieu de terrain trois à l’avenir, et jouer 150 millions de livres sterling pour un joueur de 18 ou 19 ans, je pense que c’est un gros risque.”

Getty Gakpo a marqué trois buts lors de la Coupe du monde 2022 et a été prolifique pour le PSV Eindhoven

Hamann est cependant entièrement derrière le transfert de Liverpool pour Cody Gakpo et pense qu’il pourrait jouer un rôle similaire à celui que Joelinton joue pour Newcastle au milieu de terrain.

Les Merseysiders ont conclu un accord pour l’attaquant néerlandais d’une valeur d’environ 50 millions d’euros (44 millions de livres sterling).

“Ils ont besoin d’un joueur comme lui ces dernières années”, a déclaré Hamann à propos du joueur de 23 ans.

“Je ne pense pas qu’ils aient assez de menace de but depuis le milieu de terrain.

«Ils sont toujours une menace des coups de pied arrêtés et cela sera renforcé avec sa taille et son physique. Et au milieu de terrain, j’ai parfois l’impression qu’ils manquent un peu de physique.

“Ils n’ont pas de joueur qui a le physique qu’il a. Je considère toujours Joelinton comme un joueur dans le moule dont Liverpool avait besoin parce qu’il peut piloter depuis le milieu de terrain, il peut diriger le ballon, très bon techniquement, et il a aussi un peu de rythme.

“Il est un excellent ajout et j’espère que nous le verrons beaucoup dans les prochaines semaines et les prochains mois.”