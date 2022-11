Un gros règlement pour un scientifique sino-américain ne mettra pas fin aux poursuites injustifiées

Chen a refusé une demande d’entretien de MIT Technology Review, mais a déclaré par l’intermédiaire de son avocat qu’elle “réfléchit actuellement à [her] prochaines étapes.” Mais son ami Gang Chen, un scientifique du MIT qui a également été accusé à tort d’espionnage pour la Chine (et n’est pas lié à Sherry Chen), nous dit qu’il ressent sa douleur.

“Malgré la victoire, il est important de se rappeler que ce fut une décennie de la vie de Sherry”, déclare Gang Chen. «Je repense aux années que tant de personnes ont perdues, y compris moi-même, et au traumatisme qui persiste pour les personnes directement touchées et pour leurs familles. Des victoires comme celle-ci ne suffisent pas à elles seules à compenser entièrement ce qui a été perdu.

Deuxièmement, le cas de Sherry Chen est une anomalie – en ce sens qu’un large schéma d’inconduite de la part de ses accusateurs a été définitivement prouvé. Un de plus grandes critiques de l’Initiative Chine est que les forces de l’ordre jettent un doute sur les activités que certains groupes ethniques effectuent quotidiennement, comme le retour à la maison. Il est généralement difficile de prouver les préjugés raciaux devant les tribunaux. Mais dans le cas de Chen, le Service des enquêtes et de la gestion des menaces (ITMS), une unité de sécurité interne du Département du commerce qui a commencé à enquêter sur Chen en 2012, s’est avéré particulièrement flagrant dans ses pratiques de profilage racial.

Un rapport 2021 du Comité sénatorial du commerce a révélé que l’ITMS « faisait passer les noms de famille ethniques dans des bases de données sécurisées », ciblait une employée « uniquement en raison de son origine ethnique chinoise » et « ciblait largement les divisions départementales avec des proportions relativement élevées d’employés américains d’origine asiatique ». Cela a conduit à une enquête interne sur ITMS et l’unité a été fermée en septembre 2021.

Évidemment, toutes les fautes professionnelles du gouvernement ne sont pas révélées dans les rapports du Sénat, et bien d’autres sont certainement balayées sous le tapis. “Vous obtenez rarement un pistolet fumant comme celui-là, en ouvrant une affaire”, déclare Frank Wu, avocat, activiste et président du Queens College de la City University de New York. (Wu a consulté le cas de Chen mais n’a jamais agi comme son avocat.)

Et même si Chen a obtenu son accord et que le DOJ a mis fin à l’Initiative chinoise, cela ne signifie pas que le parti pris implicite qui a déclenché de telles poursuites discriminatoires a disparu. C’est peut-être devenu plus secret.

Enfin, la victoire de Chen ne signifie pas nécessairement que d’autres personnes dans sa situation auront plus de facilité à obtenir justice. Oui, le règlement de Chen était le premier du genre pour un scientifique sino-américain accusé à tort, et les gens espèrent certainement que cela créera un précédent. Mais la réalité n’est probablement pas aussi simple.

“Je n’ai pas vu le règlement, mais je m’attends à ce qu’il soit rédigé de manière à préciser que cela est spécifique à ce cas particulier”, déclare Margaret Lewis, professeur de droit à l’Université Seton Hall qui se concentre sur la justice pénale et les droits de l’homme. “Je suis convaincu que le gouvernement a pris soin d’éviter toute indication qu’il créait un précédent plus large.” Cela signifierait que d’autres universitaires combattant leurs propres poursuites injustifiées ne pourraient pas simplement pointer le cas de Chen et affirmer que la même décision devrait s’appliquer.