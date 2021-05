Un gros rapport sur l’emploi se profile dans la semaine à venir, alors que les marchés entrent dans le mois de juin souvent faible

« Vous savez, si nous passons deux mois consécutifs à ne pas répondre aux attentes en matière d’emplois, le marché va devenir nerveux », a déclaré George Goncalves, responsable de la stratégie macro chez MUFG. « J’espère que nous l’avons battu et que cela crée un buzz positif, et nous entrons dans la réunion de la Fed et ensuite nous sommes » hé, l’économie est toujours sur la bonne voie. « »

L’économie est à l’avant-plan de la semaine à venir avec les importantes lectures ISM sur l’activité du secteur manufacturier et des services, mais la mesure la plus importante sera le rapport sur l’emploi de vendredi. Selon Dow Jones, les économistes s’attendent à ce que le rapport sur l’emploi de vendredi indique la création d’environ 674 000 emplois en mai, après les décevants 266 000 emplois créés en avril. C’était environ un quart de ce que les économistes avaient prévu.

Les actions terminent le mois de mai avec une performance mitigée. Les indices à grande capitalisation comme le S&P 500 et le Dow ont enregistré de légers gains, tandis que le Russell 2000 à petite capitalisation est resté stable et que le Nasdaq, riche en technologie, a baissé.

La Fed se réunit les 15 et 16 juin et déjà, les pros du marché prévoient que ce sera l’événement le plus important du mois. Les responsables de la Fed ont souligné qu’ils garderaient la politique facile en observant les signes que l’économie se rétablit vraiment. Ils soutiennent également que les lectures d’inflation plus élevées sont temporaires, car les données sont comparées à une période de faiblesse l’année dernière.

La clé pour les marchés est de savoir si la Fed commence à croire que l’inflation est plus élevée que prévu ou que l’économie se renforce suffisamment pour progresser sans autant de soutien monétaire. Les responsables de la Fed ont déclaré qu’ils envisageraient de discuter de la réduction de leur programme d’achat d’obligations d’assouplissement quantitatif s’ils voyaient des signes d’amélioration, et ce serait un premier pas vers des hausses de taux d’intérêt, attendues au moins avant 2023.

Si l’inflation est trop élevée, la principale arme de la Fed pour la combattre est de relever les taux d’intérêt.

La perspective de taux d’intérêt plus élevés rend le marché boursier nerveux, car cela signifierait des coûts plus élevés pour les entreprises et moins de liquidités. En théorie, des taux d’intérêt plus élevés signifient également que les investisseurs pourraient potentiellement choisir des investissements obligataires à rendement plus élevé par rapport aux actions.

La prochaine grande lecture pour l’économie est le rapport sur l’emploi de vendredi, et il se profile comme les dernières lectures de l’inflation sont beaucoup plus chaudes que prévu. Le dernier en date était l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle vendredi. Il a montré que l’inflation sous-jacente s’élevait à 3,1% d’une année sur l’autre, la lecture la plus forte pour cette mesure depuis 1992.

Le livre beige de la Fed sur l’économie est attendu mercredi. Les données de fabrication ISM sont attendues mardi et les services ISM sont publiés jeudi.

Flambée d’inflation

La Fed a déclaré qu’elle tolérerait une fourchette moyenne d’inflation autour de son objectif de 2% jusqu’à ce qu’elle voie l’inflation se maintenir à un niveau plus élevé. L’inflation était principalement inférieure à 2%, avant les derniers chiffres.

« Avec le chiffre du PCE comme tous les autres chiffres de l’inflation au cours des six dernières semaines, plus chaud que prévu, le marché se rapproche de l’appel de la Fed sur son opinion selon laquelle l’inflation est transitoire », a déclaré Julian Emanuel, responsable des actions et des produits dérivés. stratégie chez BTIG.

Emanuel a déclaré que l’activité spéculative autour des actions de mèmes la semaine dernière est un signe de mousse et montre une grande quantité de liquidités entre les mains des investisseurs. L’une de ces actions AMC était légèrement plus élevée vendredi, après avoir augmenté de 120% la semaine dernière, lui donnant un gain de 1200% en 2021.

« Le net net au niveau de l’indice est essentiellement un marché boursier qui évolue latéralement », a déclaré Emanuel. « Notre point de vue continue d’être que lorsque vous l’examinez à plus long terme, la situation dans son ensemble est qu’il s’agit d’un marché haussier qui a commencé en mars de l’année dernière et qui doit continuer à fonctionner. Lorsque vous le regardez à moyen terme, le marché a tous les droits de s’inquiéter et nous pensons qu’ils augmenteront leur inquiétude quant au fait que la Fed n’accorde pas suffisamment d’attention à la stabilité des prix. »

Emanuel a déclaré avoir étudié ce qui était arrivé aux actions lorsque le core PCE était supérieur à l’objectif de 2% de la Fed. « Le rendement mensuel moyen pour les mois où le PCE de base a été supérieur à 2 %, remontant à 1989, est (une baisse) de 1,6 %, avec un biais prononcé vers des secteurs plus défensifs comme les soins de santé surperformant et un biais très prononcé pour la technologie de toutes sortes de sous-performer », a-t-il déclaré.

Les actions technologiques, telles que mesurées par le secteur des technologies de l’information S&P, ont gagné 1,8 % le mois dernier et sont en hausse de 6,3 % depuis le début de l’année. Le secteur est à la traîne du gain de 12% du S&P 500.

Les secteurs les plus performants ont été cycliques depuis le début de l’année, avec l’énergie en hausse de 36,6 %, la finance en hausse de 28,6 %, les matériaux en hausse de 20,2 % et l’industrie en hausse de 18,5 %. Les services de communication, qui contiennent certains noms de croissance d’Internet, ont gagné 16,3 % depuis le début de l’année. Les soins de santé ont surpassé les technologies de l’information, en hausse de 8,6 % depuis le début de l’année.

Drapeau rouge?

Sur les bords des marchés financiers, les professionnels du marché prêtent attention aux signes d’un énorme afflux de liquidités dans le système financier. Au cours de la semaine écoulée, les institutions ont placé des montants d’argent sans précédent auprès de la Fed, près d’un demi-billion de dollars jeudi.

« Il y a beaucoup trop de liquidités dans le système, et cela se produit en raison du QE en cours de la Fed, mais aussi des décaissements de la relance budgétaire », a déclaré Goncalves.

Il a déclaré que les fonds provenant de milliers de milliards de dollars de relance, y compris pour les gouvernements des États et locaux, n’ont pas encore été dépensés mais ont trouvé leur chemin dans le système bancaire. Dans le même temps, les institutions et les particuliers continuent de transférer des fonds vers des fonds du marché monétaire, qui détiennent actuellement environ 4 600 milliards de dollars.

Ces fonds ont également mis la pression sur le système, puisqu’ils ont placé des fonds dans des bons du Trésor. Gonçalves s’attend à ce que la Fed relève ses taux sur les réserves excédentaires si la situation s’aggrave.

« Il n’y a pas de précédent pour cela parce que c’est totalement dû au fait qu’il y a tout simplement trop d’argent dans le système », a-t-il déclaré.

« Les institutions redéposent des liquidités à la Fed parce qu’elles n’ont pas assez de billets ou de papier commercial à court terme. Il n’y a pas assez d’actifs à revenu fixe pour tout le monde », a déclaré Gonçalves. Il a déclaré que les banques ne souhaitent pas non plus conserver les liquidités excédentaires car elles sont décomptées de leur ratio de levier financier et qu’elles préféreraient trouver d’autres investissements à rendement plus élevé.

Ce qu’il a fait a suscité des spéculations selon lesquelles la Fed ralentirait son programme d’assouplissement quantitatif plus tôt que prévu, a-t-il déclaré.

Calendrier de la semaine à venir

lundi

Jour férié du Memorial Day

Mardi

Gains: Croissance de la canopée, Hewlett Packard Enterprise, Ambarella, Zoom Video

9h45 PMI manufacturier

10h00 fabrication ISM

10h00 Dépenses de construction

Mercredi

Gains: Advance Auto Parts, Lands’ End, NetApp, Splunk, Cloudera, PVH, C3.ai

Ventes de véhicules

8h15 Emploi ADP

14h00 Livre beige

jeudi

Gains: Broadcom, Lululemon Athletica, Cinq ci-dessous, Hovnanian, Express, JM Smucker, DocuSign, Cooper Cos, CrowdStrike

8h30 Premières inscriptions au chômage

8h30 Productivité et coûts

9h45 Services PMI

10h00 Services ISM

Vendredi

8h30 Emploi

10h00 Commandes d’usine