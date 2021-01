Roland Weihrauch / Picture Alliance via Getty Images

Toutes les personnes âgées n’ont pas ce qu’il faut pour obtenir rapidement un rendez-vous pour un vaccin: un ordinateur et une connexion Internet.





Les États-Unis se précipitent pour vacciner des millions de personnes contre Covid-19, mais les systèmes d’enregistrement de rendez-vous en ligne ralentissent ou empêchent l’accès aux vaccinations pour certaines des personnes les plus vulnérables au virus: les Américains plus âgés.

De nombreux États et localités à travers les États-Unis offrent des outils en ligne tels que des sites Web et des applications comme principal moyen de s’inscrire aux rendez-vous pour les vaccins. Il existe généralement des options pour s’inscrire à la vaccination via les lignes téléphoniques, mais celles-ci peuvent être surchargées d’appels. Cela signifie que prendre un rendez-vous implique rapidement des compétences informatiques et un accès Internet, ou du moins l’aide de quelqu’un d’autre. Mais la fracture numérique américaine est en train de gêner: près de 30% des Américains de plus de 65 ans n’utilisent pas Internet, et plus de 40% n’avaient pas d’accès haut débit à la maison, selon un rapport de 2019 du Pew Centre de recherche.

«Si mon mari devenait veuf demain, il ne pourrait pas s’inscrire en ligne pour se faire vacciner», a écrit une femme de 85 ans à son journal local dans le Maine.

«Je sais par moi-même que dans ce processus, c’était extrêmement difficile», a déclaré à Recode Lauren Cotter, une directrice du marketing de 66 ans qui aide les personnes âgées à maîtriser l’informatique grâce au Community Tech Network de San Francisco. «Cela a été extrêmement frustrant.»

L’effort de vaccination des États-Unis a été retardé de manière désastreuse en raison des approvisionnements limités, d’un plan de distribution fédéral inadéquat et de la menace croissante de propagation de variantes plus transmissibles de Covid-19. Les défis uniques auxquels certaines personnes âgées aux États-Unis sont confrontées avec l’accès numérique aggravent leur situation précaire.

Les aînés de partout au pays sont confrontés à des défis informatiques

Au fur et à mesure que les vaccinations ont été déployées auprès des Américains plus âgés, les plus avertis du numérique, ou les gardiens et les membres de la famille disposant du temps et des ressources, ont rapidement pris des rendez-vous sur les applications et les sites Web. Mais c’est laissé derrière les personnes âgées qui n’ont pas ce genre d’aide.

Il est également probable que cela aggrave les disparités raciales et socio-économiques déjà apparentes dans l’effort de vaccination aux États-Unis, selon les experts. Les membres des communautés à faible revenu, noires, latino-américaines et amérindiennes – ainsi que les communautés rurales – aux États-Unis sont moins susceptibles d’avoir un accès Internet ou des outils fiables que les communautés blanches et à revenu élevé. Une analyse de CNN sur les données de vaccination de 14 États a révélé que les Blancs sont vaccinés à des taux plus élevés que les Noirs et les Latinos, malgré des taux d’hospitalisation et de mortalité comparativement plus faibles.

Pour les personnes âgées, l’accès à Internet haut débit n’est pas le seul obstacle, explique Becky Preve, qui dirige l’Association on Aging de New York. Certains ont également du mal parce qu’ils ne se sentent pas à l’aise de mettre des informations personnelles sur la santé dans des systèmes informatiques Internet. Dans le même temps, certains New-Yorkais plus âgés n’ont pas d’adresse e-mail ni d’imprimante, ce qui peut les ralentir lorsqu’ils essaient d’accéder aux documents de rendez-vous pour un vaccin.

Pour les personnes sans ordinateur, certaines autorités sanitaires locales proposent des lignes d’assistance téléphonique pour planifier les rendez-vous pour les vaccins. Mais ces hotlines peuvent manquer de personnel. Un demandeur de vaccin peut parfois passer des heures au téléphone – ou il devra attendre des jours pour être rappelé pour prendre rendez-vous.

«J’aurais aimé que le numéro 1-800 soit la solution ultime», a déclaré Preve. Elle dit que les personnes âgées peuvent avoir du mal à accéder à un opérateur humain et que les déficiences auditives peuvent également rendre les conversations téléphoniques plus difficiles. Amber Christ, de l’organisation nationale à but non lucratif axée sur la pauvreté, Justice in Aging, a ajouté que certaines personnes utilisant des téléphones rechargeables à la minute peuvent hésiter à passer beaucoup de temps au téléphone à essayer d’obtenir un rendez-vous.

Parfois, essayer d’obtenir des rendez-vous par les canaux officiels est si difficile que les personnes âgées appellent simplement les numéros de téléphone des autorités dont elles savent qu’elles vont prendre. Brad Lander, un membre du conseil municipal qui représente un district de Brooklyn, New York, a déclaré que son bureau recevait chaque jour des plaintes concernant les problèmes que les gens rencontrent lors de l’enregistrement des vaccins par téléphone et par ordinateur à New York. «Plus d’un tiers des personnes âgées de New York n’ont pas accès à Internet fiable. Beaucoup d’autres ne sont pas à l’aise en ligne », a-t-il déclaré à Recode dans un e-mail. «Certains ont de la chance d’avoir des membres de leur famille qui peuvent aider, mais beaucoup ne le font pas.»

Les barrières technologiques vont au-delà de la recherche de rendez-vous pour même savoir quand des rendez-vous sont disponibles et où s’inscrire. « [There’s] cette éducation plus large, comme même découvrir qui est éligible à être vacciné et l’éducation sur la sécurité du vaccin », dit Justice in Aging’s Christ. «Tout est principalement distribué via Internet ou des sources en ligne.»

Sans des informations appropriées, les personnes âgées ne perdent pas seulement leur chance en s’inscrivant à un vaccin, elles deviennent également plus vulnérables aux escroqueries de vaccins prédateurs, a-t-elle averti. Un autre obstacle peut être les sites Web et les lignes téléphoniques à dominance anglaise, pour ceux qui parlent une autre langue.

Bien sûr, ce ne sont pas toutes les personnes âgées qui ont des difficultés ou n’ont pas accès à la technologie. Mais pour ceux qui le font, de petits obstacles peuvent s’additionner, explique Carla Baker, infirmière autorisée et chef de l’exploitation de Common Table Health Alliance, une collaboration en santé axée sur l’équité basée à Memphis. Les numéros de la hotline pour les vaccins récités rapidement sur les nouvelles peuvent facilement être manqués. Les écrans peuvent être difficiles à utiliser pour les personnes ayant une déficience visuelle. Et les centres communautaires et les bibliothèques qui offraient un accès Internet à certains Américains plus âgés sont maintenant fermés.

«Les petites choses, ou ce qui semble être de petites choses, sont vraiment de grandes choses dans la vie de nombreuses personnes», a déclaré Baker. Elle dit qu’une amélioration serait de réserver plus efficacement les doses de vaccin en fonction de différentes façons de communiquer: certaines personnes obtiendraient les rendez-vous pour les vaccins par ordinateur, tandis que d’autres les recevraient par téléphone, par courrier et même par enregistrement en personne, a-t-elle déclaré.

La New York Association for the Aging a déployé certains membres du personnel de ses bureaux locaux pour apporter des tablettes numériques aux résidences pour personnes âgées afin de les aider à s’inscrire à des rendez-vous. Dans le comté de Rockland, à New York, les autorités ont mis en place un centre d’appels auxiliaire, qui compte au moins 35 lignes. Les personnes âgées peuvent parler à quelqu’un, s’inscrire sur une liste d’attente pour fixer un rendez-vous et obtenir de l’aide pour le transport. La ligne reçoit, en moyenne, plus de 800 appels par jour et elle a mis environ 1 500 personnes sur une liste d’attente, selon la directrice du bureau vieillissant du comté, Tina Cardoza-Izquierdo.

«La plupart de mes aînés, en particulier mes aînés et mes aînés, sont très effrayés, anxieux et frustrés de ne pas pouvoir s’inscrire à moins d’avoir un ordinateur», a déclaré Cardoza-Izquierdo, affirmant que son bureau était «inondé d’appels de personnes âgées qui ne savait vraiment pas quoi faire et vers qui se tourner. »

Même si les seniors parviennent à obtenir des rendez-vous, Cotter, du Community Tech Network de San Francisco, prévient que la pandémie a révélé à quel point la fracture numérique a eu un impact plus large sur les personnes âgées. Cela ne rend pas seulement la vaccination plus difficile. Cela a rendu tout plus difficile et plus périlleux depuis le début de la pandémie.

«L’argent et l’attention n’ont pas été mis sur les personnes âgées», dit-elle. «S’ils ne sont pas connectés, ils ne restent pas à la maison [and] s’abriter sur place. Ils sortent. Ils vont faire l’épicerie, aller chercher des médicaments. Ils ne savent certainement pas comment s’inscrire pour obtenir le vaccin.

Open Source est rendu possible par Omidyar Network. Tout le contenu Open Sourced est éditorialement indépendant et produit par nos journalistes.