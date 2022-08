Un gros objet a atterri sur sa ferme de moutons. Il est venu de l’espace.

Les débris spatiaux désignent les équipements dans l’espace qui ne fonctionnent plus. La plupart des débris spatiaux brûlent en rentrant dans l’atmosphère, et une grande partie de ce qui reste tombe souvent dans l’océan. Cependant, avec plus de vaisseaux spatiaux entrant en orbite – comme ceux d’entreprises privées comme SpaceX, fondée par Elon Musk – les impacts sur la terre peuvent se produire plus fréquemment. SpaceX n’a ​​pas répondu à une demande de commentaire.

Jonathan McDowell, astrophysicien au Centre d’astrophysique de Cambridge, Mass., a déclaré qu’il n’est pas inhabituel que des débris spatiaux soient trouvés sur terre après une rentrée incontrôlée.

“C’était un peu surprenant pour moi qu’une si grande partie du coffre ait survécu au processus de chauffage de la rentrée”, a déclaré le Dr McDowell, mais il a ajouté que rien n’indiquait qu’il y avait quelque chose de particulièrement risqué dans le coffre. Il a déclaré que dans la nouvelle ère commerciale de l’exploration spatiale, il était beaucoup plus difficile d’obtenir des informations techniques auprès d’entreprises privées pour évaluer les risques. Avec plus d’informations, “nous pourrions avoir une meilleure évaluation de, ‘Avons-nous simplement été vraiment malchanceux, ou devrions-nous nous attendre à cela de toutes les rentrées de tronc si elles se produisent sur terre?'”