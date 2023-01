Un gros éboulement découvert en Colombie-Britannique

INVERMERE, C.-B. –

Le guide de montagne James Madden survolait Snowpatch Spire dans le parc provincial Bugaboo la semaine dernière pour surveiller les conditions météorologiques lorsqu’il a vu des nuages ​​de poussière.

Il a ensuite pris des photos d’un énorme éboulement sur le côté nord-est du pic emblématique du sud-est de la Colombie-Britannique, ce qui a choqué la communauté des grimpeurs.

“C’était une surprise”, a-t-il déclaré. “Voir quelque chose d’aussi grand est assez surprenant.”

Madden, qui utilise le parc depuis près de 20 ans, a déclaré que les roches détachées laissées sur place constitueraient un danger pour quiconque se promène dans la région pendant des années.

“De l’industrie de l’escalade, cela va changer les Bugaboos pour toujours”, a-t-il déclaré.

Chaque année, des grimpeurs du monde entier se rendent au parc provincial des monts Purcell. Snowpatch Spire, à plus de 3 000 mètres d’altitude, est considérée comme la pièce maîtresse de la chaîne de montagnes Bugaboos et est une zone d’escalade alpine en granit bien connue.

Tim McAllister, qui guide également dans le parc, a déclaré avoir été consterné lorsqu’il a appris l’éboulement.

“C’était un événement si important qui a démoli un monument très célèbre et magnifique”, a-t-il déclaré. “Il a marqué Snowpatch Spire pour toujours.”

McAllister a déclaré que bien que des dizaines de voies d’escalade du côté ouest de la flèche soient encore intactes, c’était un “morceau spécial” qui est tombé. Il a déclaré que son ami Will Stanhope, un alpiniste et guide de montagne, avait escaladé gratuitement la route commémorative Tom Egan avec son partenaire Matt Segal, qui est maintenant parti.

“C’est devenu l’une des grandes ascensions de l’année, sinon de la décennie”, a-t-il déclaré.

Marc Piché, co-auteur de plusieurs guides sur les Bugaboos, a déclaré que Snowpatch Spire était l’une des dernières flèches à être escaladée dans la chaîne de montagnes.

Certaines des voies qui sont tombées étaient de «classe mondiale», dont une considérée comme l’une des escalades alpines les plus difficiles au monde, a-t-il déclaré.

“Cela a pris beaucoup d’histoire avec ça.”

Piche a déclaré que la chute de pierres était choquante, mais pas totalement surprenante.

“Les Bugaboos ont en quelque sorte une longue histoire de chutes de pierres assez importantes”, a-t-il déclaré. “Il semble juste qu’il soit inévitable qu’il y ait toujours de gros événements de chutes de pierres dans les montagnes, en particulier dans les Bugaboos.”

Drew Brayshaw, alpiniste et hydrologue senior et géoscientifique chez Statlu Environmental Consulting, a déclaré que la chute de pierres avait affecté une douzaine d’ascensions.

Il estime que sa taille était d’environ 30 000 à 50 000 mètres cubes.

Bien que ce soit important, a-t-il dit, cela fait pâle figure par rapport à d’autres chutes de pierres récentes en Colombie-Britannique.

Deux glissements de terrain sur Joffre Peak dans le parc provincial Joffre Lakes en 2020 avaient un volume combiné de cinq millions de mètres cubes, selon une analyse publiée dans le Journal of the International Consortium on Landslides.

En général, Brayshaw a déclaré que le pergélisol des montagnes dégèle à cause du changement climatique.

Il y a eu des “changements de température majeurs” dans la région, créant des fissures dans le granit qui se dilatent lorsque l’eau gèle, provoquant la rupture de portions de roche, a-t-il ajouté.

“La fréquence des glissements de terrain en montagne augmente et est directement liée au changement climatique et à la fonte du pergélisol alpin”, a-t-il déclaré.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 28 décembre 2022.



Cette histoire a été produite avec l’aide financière du Meta et de la Canadian Press News Fellowship.