Un expert animalier pense qu’il y a un lynx en liberté à Cornwall après qu’un « gros chat » a été repéré.

Un coureur affirme avoir vu l’animal dans un grand champ alors qu’il était près de St Austell la semaine dernière.

La créature, que les experts prétendent être un lynx, peut être vue courir à droite de l’arbre à Cornwall Crédit: CornwallLive / BPM

Il a partagé le cliché sur la page Facebook locale du village et a déclaré: «J’ai vu ce qui ressemblait à un gros chat (peut-être un renard) dans le champ ce matin.

« Un zoom avant a été effectué pour que l’image ne soit pas claire. Des experts félins / renards? »

Le message a été accueilli avec des commentaires de la part des habitants, un résident plaisantant sur le fait qu’il devrait être appelé le « Coombe Cougar ».

Il a également été partagé sur la page du Cornwall Mammal Group, et tandis que certains prétendaient qu’il s’agissait d’un faux, d’autres ont déclaré qu’il avait la même forme de corps, la même taille et les mêmes marques qu’un lynx.

Le coureur, qui ne voulait pas être identifié, a déclaré à Cornwall Live: «Je venais de terminer une course autour de la zone locale et j’allais m’arrêter et prendre une pause contre une porte comme je le fais habituellement.

«J’ai regardé de l’autre côté du champ et j’ai vu une créature que je pensais être un chien au début.

Endroits à travers le Royaume-Uni où des félins ont été repérés

«Il s’est déplacé d’un côté du terrain à l’autre. La façon dont il bougeait, j’étais sûr que ce n’était pas un chien. Ma prochaine pensée était le renard, alors j’ai pensé éteindre ma musique, prendre une vidéo, zoomer et jeter un œil.

«Malheureusement, parce que j’avais couru avec mon téléphone à la main, ma main et mon téléphone étaient vraiment en sueur et je ne pouvais pas faire glisser mon téléphone en mode vidéo. Donc, une image était tout ce que je pouvais obtenir. Il a fini par continuer à travers le champ, puis dans les buissons.

«Après avoir regardé l’image en rentrant chez moi, je pouvais clairement voir que ce n’était pas un chien, alors j’ai pensé l’afficher sur la page Facebook du village.»

Rhoda Watkins, une experte en traqueur de gros chats dans le comté côtier, a déclaré qu’elle était assez sûre que l’observation était un lynx.

Elle a découvert des excréments d’animaux qu’elle a envoyés pour analyse et attend les résultats.

Elle s’est entraînée avec les traqueurs de gros chats bushmen en Namibie et a enquêté sur les observations du gros chat à Cornwall et dans d’autres endroits disséminés à travers le Royaume-Uni.

Selon Rhoda, il y a eu plusieurs observations de grands félins à Cornwall, dont un puma traversant l’A39 à Winnard’s Perch.

« Au cours des longs mois de confinement, le public britannique a passé plus de temps à l’extérieur. Nos sorties quotidiennes pour faire de l’exercice ont suscité un regain d’intérêt pour notre flore et faune indigènes, et peut-être sans surprise, de multiples observations de grands félins mystérieux », at-elle mentionné.

«J’enquête sur le phénomène des grands félins britanniques depuis de nombreuses années, plus sérieusement l’année dernière, et je tombe sur des témoignages stupéfiants et de plus en plus de preuves réelles.

Elle a ajouté: « J’ai des pièges photographiques installés à divers endroits où des grands chats ont été repérés, dans l’espoir d’obtenir cette preuve vidéo concluante, car inévitablement chaque photo présentée comme preuve est accueillie par des cris de » faux « et de » photoshoppé « ! »

Rhoda pense que les animaux, s’ils sont authentiques, prouvent leur capacité à vivre «en paix» avec les humains et pourraient aider à garder notre population de cerfs et de lapins sous contrôle.