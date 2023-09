Un gros camion de petit confort pour les pompiers internationaux à West Kelowna

Lorsque l’incendie de forêt du complexe Grouse est devenu incontrôlable et a encerclé le centre de l’Okanagan, les pompiers de toute la province, du pays et du monde entier sont passés à l’action pour protéger la communauté locale.

À l’heure actuelle, des centaines de pompiers étrangers travaillent à West Kelowna pendant de longues heures dans des conditions difficiles pour sauver les maisons des gens.

Certaines des équipes travaillant en première ligne sont issues de communautés pauvres de pays comme l’Afrique du Sud.

Actuellement, plus de 250 pompiers sud-africains travaillent à West Kelowna.

Wayne Dorman, propriétaire d’une entreprise locale qui a grandi au Cap pendant l’apartheid, a expliqué que nombre de ses compatriotes qui travaillent sans relâche pour protéger les maisons autour de West Kelowna viennent de « camps de squatters » densément peuplés, où ils vivent dans des maisons en tôle fabriquées à la main. des maisons sans électricité ni eau courante.

« Ils viennent sans rien, juste pour nous aider. »

@kelownacapnews Les entreprises locales ont fourni des dons aux centaines de pompiers étrangers qui travaillent pour protéger les habitants de West Kelowna contre les incendies de forêt. Plus d’informations sur kelownacapnews.com ♬ son original – Kelowna Capital News

En grandissant, la famille de Dorman lui a inculqué l’importance de l’acceptation, du travail acharné et du fait de redonner à la communauté. Il a fréquenté l’un des premiers internats « mixtes » d’Afrique du Sud, où il a été témoin de la cruauté, du racisme et des difficultés qui attendaient ses amis chaque jour, devant les portes de l’école.

« Pour eux, quitter leur famille et voyager dans un pays étranger, puis se retrouver face à des incendies, c’est une tout autre affaire », a déclaré Dorman.

Dorman a expliqué que ces personnes courageuses voyagent à travers le monde et courent vers le feu alors que la plupart des gens s’enfuient.

Inspiré par les sacrifices de ses compatriotes, Dorman a travaillé pour organiser un don important pour les pompiers afin de montrer sa reconnaissance.

Il dirige Dogzies Pet Services, une entreprise de dressage et de socialisation de chiens à Kelowna. Dorman a utilisé ses relations et son rôle de leader dans la communauté pour recueillir des dons et remplir l’arrière de sa camionnette de petits luxes, comme des collations, des cartes, des ballons de football et des boissons pour les pompiers qui travaillent dur.

Lorsqu’on lui a présenté les dons, le ballon de football a été immédiatement un succès. Même s’il n’y a peut-être pas beaucoup de temps libre pour les équipes de pompiers qui travaillent du lever au coucher du soleil pendant des semaines, le petit souvenir rond de la maison – où presque tout le monde joue au football – a fait sourire certains visages sales. .

Dorman espère encourager ceux qui occupent des positions privilégiées à faire une pause et à « apprécier que des gens d’autres pays viennent ici pour nous aider ».

@Rangers_mom

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Incendies de forêt en Colombie-Britannique 2023Pompiers de la ville de Kelowna