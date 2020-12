Le folklore veut qu’un grog chaud – la boisson alcoolisée composée d’eau chaude, de jus de citron, de miel et de whisky ou de rhum ou de brandy – peut apaiser votre mal de gorge ou effacer votre congestion hivernale induite par le froid.

Et beaucoup de gens sont croyants.

Sarah Belizaire-Butler, 39 ans, un directeur de la société BB Comms de Londres qui vit à Madrid a déclaré à USA TODAY que son grand-père irlandais l’avait amenée dans le remède.

«Je me souviens qu’il m’avait appris à en faire un quand ma mère avait un rhume, et cela semblait marcher pour elle», dit-elle. «Quand mon mari est malade et que je ne sais pas comment aider, je fais un grog chaud et en une heure environ, il se sent plus lumineux.

Belizaire-Butler a déclaré qu’elle n’était pas sûre que ce soit le whisky ou le miel ou le fait qu’une boisson chaude vous fait vous sentir mieux de l’intérieur, mais cela « semble toujours faire l’affaire ».

Son grand-père pensait que le whisky avait des propriétés curatives au-delà du rhume, a-t-elle ajouté, notant qu’il avait l’habitude de tamponner du whisky sur ses gencives pendant qu’elle faisait ses dents (une pratique interdite par les agences de santé publique américaines et non recommandée par l’American Academy of Pediatrics).

Michelle Plett, une directrice créative de 37 ans de Toronto vivait au Royaume-Uni lorsqu’une amie du Colorado lui a suggéré d’essayer un grog chaud pour aider avec un rhume.

« (Ils) m’ont rendu accro parce que cela a fonctionné », a déclaré Plett à USA TODAY. « J’ai fait évoluer ma recette, mais je fais bouillir des citrons et du gingembre, puis je laisse mijoter pendant 20 minutes. J’ajoute ensuite du miel et un peu de whisky, et le tour est joué! »

Elle utilise toddys pour «toute sorte» de rhume ou de grippe et trouve que cela aide à la décongestion. Elle dort également bien après en avoir bu un, ce qui, dit-elle, l’aide à guérir.

Mais la boisson peut-elle vraiment aider à soulager les symptômes du rhume? La réponse est oui – dans une certaine mesure – selon les experts du cocktail et de la variété médicale.

Gabe Urrutia, ambassadeur des Single Malts de Bacardi, a déclaré à USA TODAY que les ingrédients qui composent un grog chaud peuvent vous aider à vous sentir mieux – bien qu’il doute qu’un médecin prescrive la boisson comme une panacée.

« Le miel pour un mal de gorge apaise la douleur, et le citron vous donne une bonne dose de vitamine C », a déclaré Urrutia. «Je sais que certaines des histoires que j’ai entendues à propos de l’ancien médicament contre la toux de grand-père comprenaient parfois du miel et du citron. Les arômes sont réconfortants, la chaleur vous donne aussi un sentiment de réconfort.

Les facteurs combinés, pense Urrutia, pourraient vous aider à vous sentir mieux. Eric Ascher, un médecin pratiquant la médecine familiale au Lenox Hill Hospital de New York a déclaré que si un grog chaud a des propriétés médicinales, elles ne proviennent pas de l’alcool.

« Les toddies chauds, comme leur nom l’indique, sont servis chauds. La chaleur fait des merveilles pour quelqu’un qui est malade. Une boisson chaude peut apaiser la gorge et peut donner à quelqu’un qui a des frissons (avec) la sensation et le réconfort d’un câlin chaleureux, » Ascher m’a dit.

La chaleur aide également à décomposer et à fluidifier le mucus pour aider à l’éliminer du corps.

Ginger Hultin, porte-parole de l’Académie de nutrition et de diététique et propriétaire de ChampagneNutrition, a fait écho au point d’Ascher selon lequel «la chaleur et l’hydratation» sont apaisantes. Il pourrait également y avoir des aspects antimicrobiens du miel qui pourraient aider avec un rhume, mais Hultin avertit que «l’alcool peut irriter les tissus de la gorge».

Sans oublier que l’alcool peut déprimer le système immunitaire et provoquer une déshydratation.

« L’alcool provoque de nombreux changements au niveau cellulaire dans notre corps. Lorsque notre corps combat la maladie, l’ajout d’une autre variable comme l’alcool n’est pas encouragé », a déclaré Ascher. « Nous préférons filtrer les toxines déjà présentes dans notre corps lorsque nous sommes malades et ne pas ajouter d’excès inutile. »

Au lieu de cela, essayez une tasse de tisane chaude avec du citron et du miel – moins l’alcool, a conseillé Hultin.