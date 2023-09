Un grizzly accusé d’avoir mutilé mortellement le Montana et l’attaque de l’Idaho est tué après avoir pénétré par effraction dans une maison

WEST YELLOWSTONE, Mont. (AP) — Un grizzli qui a mortellement mutilé une femme sur un sentier forestier à l’ouest du parc national de Yellowstone en juillet et a également attaqué une personne dans l’Idaho il y a trois ans a été tué après avoir pénétré par effraction dans une maison près de West Yellowstone ce week-end, a indiqué la faune du Montana. ont déclaré des responsables mercredi.

Tôt samedi, un propriétaire a signalé qu’un ours avec un ourson avait brisé la fenêtre d’une cuisine et pris un contenant de nourriture pour chien, a déclaré Montana Fish, Wildlife and Parks dans un communiqué.

Plus tard dans la journée, les employés de l’agence ont capturé l’ourson et abattu la femelle grizzly âgée de 10 ans avec l’autorisation du US Fish and Wildlife Service, car les grizzlis sont protégés par la loi sur les espèces en voie de disparition.

Grâce à l’analyse génétique et à d’autres facteurs d’identification, il a été confirmé que l’ours avait été impliqué dans l’attaque mortelle du 22 juillet contre Amie Adamson, 48 ans, une ancienne enseignante du Kansas, à environ 13 kilomètres de West Yellowstone. Les efforts déployés pour piéger l’ours à ce moment-là n’ont pas abouti.

L’ours, qui avait été capturé en 2017 à des fins de recherche, a également été impliqué dans une attaque dans l’Idaho qui a blessé une personne près du parc d’État de Henrys Lake en 2020. Le parc se trouve à 26 kilomètres par la route de West Yellowstone.

Les deux rencontres avec des personnes auraient été des réactions défensives de la part de l’ours, ont indiqué les responsables.

Le petit mâle de l’ours, pesant 21 kilogrammes, est détenu au centre national de réhabilitation de la faune sauvage d’Helena, tandis que des dispositions sont prises pour le transférer dans un zoo.

The Associated Press