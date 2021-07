Un grizzli retrouvé décapité et dégriffé dans la rivière Yellowstone

Les responsables de la faune enquêtent sur un incident au cours duquel les restes d’un grizzli ont été retrouvés plus tard décapités et dégriffés dans la rivière Yellowstone au nord de Gardiner, Montana, le mois dernier.

Les responsables de Montana Fish, Wildlife and Parks ont découvert l’ours mâle de 25 ans lorsqu’il s’est échoué sur une zone le long de la rivière le 10 juin. Des plans ont été faits pour enlever les restes par bateau ou par hélicoptère le lendemain matin.

Cependant, lorsque les fonctionnaires sont revenus le lendemain, quelqu’un avait enlevé la tête et les griffes de l’ours cette nuit-là.

« Cela ne fait aucune différence si une personne braconne un ours pour le tuer ou pour prendre sa peau et ses griffes comme trophées ou tombe sur un grizzli mort et décide de se débrouiller. Les grizzlis sont une espèce protégée par le gouvernement fédéral et c’est illégal », a déclaré Kevin Frey, spécialiste principal des grizzlis chez Montana Fish Wildlife and Parks, au Mountain Journal.

Selon le National Park Service, il existe des protections pour les grizzlis dans l’écosystème du Grand Yellowstone en vertu de la loi sur les espèces en voie de disparition. Cet ours résidait dans le parc et portait le numéro 394, selon Billings Gazette.

Frey a dit il est possible que l’ours se soit noyé dans la rivière.

« Avec l’ours qui a 25 ans, vous savez, les ours sont comme les gens. Ils deviennent vieux, arthritiques et douloureux. Je ne sais pas si c’était le cas, mais en fin de compte, ils ne sont plus à leur âge d’athlète et ils pourraient succomber aux hautes eaux », a déclaré Frey à USA Today.

Des responsables du Fish and Wildlife Service des États-Unis participent également à l’enquête.