L’année 2020 a été difficile pour nous tous et avec l’arrivée de la saison de Noël, la plupart des familles essaient de créer l’ambiance festive, en particulier pour leurs enfants. Cependant, une surprise de Noël s’est avérée surprenante, même pour le père qui l’a commandée pour sa fille.

Ray Liddell, 49 ans, d’Angleterre, voulait surprendre sa fille de sept ans, Jasmine, avec une décoration de Noël spectaculaire. Mais il a été assez surpris lui-même lorsqu’il a commandé un Grinch gonflable de 500 £ plus grand que sa maison. Il s’est avéré que la figurine de Grinch que Liddell avait commandée était deux fois plus grande qu’une girafe. Perdu dans l’excitation de surprendre sa fille, Liddell n’a pas remarqué la taille quand il a commandé le Grinch. Cependant, il n’était pas trop inquiet à ce sujet non plus et a décidé de le suspendre quand même.

Maintenant, le géant gonflable Grinch est une attraction non seulement pour Jasmine, mais pour de nombreuses autres personnes de la région qui se sont rassemblées pour voir cette belle partie de la maison de Liddell à Hartlepool, dans le comté de Durham. Parler contre Metro UK, Liddell m’a dit que c’est une image totale de la positivité alors que des gens de partout dans la région viennent se faire prendre en photo. Le Grinch était devenu si populaire qu’il y avait une ligne dimanche matin, a révélé Liddell.

Le père de deux enfants devait s’assurer que tout le monde était socialement éloigné, compte tenu de la présence de coronavirus pandémie. Selon Liddell, il devait y avoir plus de 5 000 personnes qui ont visité le Grinch ce jour-là. Il appelle cela un vrai miracle jusqu’à présent et dit qu’il ne l’a commandé que pour sa fille parce qu’elle aime Grinch. Liddell était satisfait de la réponse de Jasmine, sans parler des étrangers.

Le fan de Grinch, âgé de sept ans, a crié dessus comme un fou quand tout a explosé, a déclaré le père. L’homme d’affaires britannique a demandé aux familles de donner de l’argent à une œuvre de bienfaisance et a jusqu’à présent collecté plus de 8000 £ pour cette association. Le père de Liddell, Frank, est décédé coronavirus en mai et donc les bénéfices vont à Alice House Hospice, qui s’est occupé de lui à Hartlepool pendant sa maladie. S’adressant à Metro, Liddell a déclaré que son père avait une vie heureuse parce qu’il avait une vie assez simple et que vous ne l’avez jamais vu se mettre en colère ou bouleversé. C’était un homme décent, se souvient le fils de Frank.