Un grimpeur tué dans une avalanche après avoir plongé à près de 2 000 pieds du Ben Nevis

UN GRIMPEUR a été tué dans une avalanche sur la plus haute montagne d’Ecosse.

L’homme de 49 ans était avec un autre grimpeur sur le Ben Nevis lorsqu’ils ont plongé à près de 2000 pieds sur la face nord de la haute montagne de 4413 pieds.

Près de 40 sauveteurs se sont précipités vers la plus haute montagne d’Écosse Crédit : Alamy

L’autre grimpeur – qui avait 42 ans – a miraculeusement survécu mais a subi de graves blessures.

Près de 40 sauveteurs des équipes de secours en montagne de Lochaber et de Glencoe ont été envoyés après l’alarme déclenchée vers 15h30 hier.

Le couple – tous deux basés au Royaume-Uni – était avec un groupe de quatre sur Number Two Gully, et les deux autres ont sonné l’alarme.

Mais Donald Paterson, chef de l’équipe de sauvetage de Lochaber Mountain, a déclaré que les informations initiales étaient “inégales”.

“Il semble qu’ils étaient près du sommet et que leur poids a fait céder une corniche (un rebord de neige en surplomb) et cela a déclenché l’avalanche”, a-t-il déclaré.

“Les conditions de vent ont empêché l’hélicoptère d’entrer, alors les équipes ont trouvé la paire au-dessus de la neige et les ont étirées au-dessus de la montagne.

“Ils ont dû tomber de 600 mètres (1968 pieds) et le gars qui a survécu a eu beaucoup de chance. Bien que gravement blessé, il a esquivé une balle alors que son ami ne l’a pas fait.

“Malheureusement, si souvent, c’est la chance du tirage au sort. Nous souhaitons exprimer nos condoléances à la famille et aux amis du défunt en ces moments difficiles.”

Les équipes ont réussi à conclure l’incident vers minuit et l’homme blessé a été transporté en ambulance à l’hôpital Belford de Fort William. Son état est inconnu.

C’était le dixième décès que Lochaber MRT a traité au cours de ce qui est maintenant une année record d’appels pour l’équipe avec plus de 120 enregistrés.

Un porte-parole de Police Scotland a déclaré: «Vers 15 h 25 le vendredi 30 décembre 2022, nous avons reçu un rapport faisant état de deux personnes tombant dans une avalanche à Ben Nevis.

“L’équipe de secours de Lochaber Mountain a été dépêchée et un homme de 49 ans a été déclaré mort sur les lieux.

“Un homme de 42 ans a été transporté à l’hôpital de Belford avec des blessures ne mettant pas sa vie en danger.”

Les prévisions quotidiennes de danger d’avalanche en Écosse ont maintenant complètement repris avec 16 déjà enregistrées jusqu’à présent cet hiver.

Le service écossais d’information sur les avalanches fournit des évaluations pour six zones de montagne jusqu’à la mi-avril environ.

Les prévisions sont données pour Lochaber, Glen Coe, les Cairngorms du Nord et du Sud Creag Meagaidh et Torridon.

Le SAIS a enregistré 162 avalanches pour la saison hivernale 2021-22.

Le nombre le plus élevé jamais enregistré – 350 avalanches – a été enregistré au cours de la saison 2014-15.

Les prévisions sont utilisées par les randonneurs, les grimpeurs et les amateurs de sports de neige pour planifier des voyages dans les collines pour les six zones surveillées.

Le conseiller principal en sécurité en montagne de Mountaineering Scotland, Ross Cadie, a déclaré: «Lorsque l’hiver arrive dans les montagnes écossaises, nous devons nous assurer de faire nos devoirs avant de partir. La planification et la préparation à partir de sources fiables et l’adaptation de votre aventure à votre niveau de compétence et aux conditions vous aideront à rentrer chez vous en toute sécurité.

L’inspecteur Matt Smith, chef de l’équipe de secours en montagne de Police Scotland, a ajouté : “Comme toujours, nos incroyables équipes de secours en montagne bénévoles seront là pour soutenir les personnes en difficulté tout au long de la saison, quel que soit le temps.”