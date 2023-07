Un grimpeur libre légendaire conquiert le « Crack of Destiny » à Squamish, en Colombie-Britannique

Après avoir fait une pause dans l’escalade pour devenir moine, Didier Berthod cherchait une perle spéciale pour se remettre au sport.

Certains grimpeurs aiment le frisson d’atteindre le sommet. Mais la fissure dans le mur d’une falaise abrupte est la spécialité de Berthod.

« Certaines personnes adorent ce type d’escalade, et oui, j’en fais partie », a-t-il récemment déclaré. Sur la côte hôte Gloria Macarenko.

« Partout où je vais, je cherche juste de petits joyaux. »

Berthod a récemment suscité beaucoup d’intérêt dans la communauté des grimpeurs pour avoir escaladé ce qu’il a appelé le Crack of Destiny – une fissure de 20 mètres de long dans une paroi rocheuse lisse sur le Stawamus Chief, une falaise de granit de 600 mètres qui domine l’océan à Squamish, en Colombie-Britannique.

Il lui a fallu plus d’un mois pour se préparer à l’ascension de 10 minutes, mais la difficile ascension a marqué son retour au sport et à son ancienne vie après avoir tout abandonné pendant plus d’une décennie pour devenir moine et prêtre catholique.

Le grimpeur de Squamish, Stu Smith, a déclaré que Berthod était un « héros de l’escalade » et que la fissure était l’une des plus difficiles au monde.

« C’est assez incroyable qu’il ait réussi », a déclaré Smith dans un message Instagram. « Le voir revenir au bercail sous une telle forme est vraiment inspirant. »

« J’ai tout quitté pour Dieu »

Berthod est un grimpeur libre suisse – le genre d’escalade qui oblige les athlètes à ne compter que sur leurs mains et leurs pieds, même si, contrairement au solo libre, il comprend du matériel pour les protéger des chutes.

Selon PlanetMountain.com, Berthod était « l’un des meilleurs grimpeurs de fissures d’Europe » il y a 20 ans. Son escalade a été présentée dans le documentaire culte classique de 2006 Première ascension.

Lorsqu’il était dans la vingtaine, il a rompu toutes ses relations, y compris avec sa partenaire et sa fille à Squamish, en Colombie-Britannique, pour rejoindre un monastère et devenir prêtre catholique pendant 13 ans.

« J’ai tout quitté pour Dieu », a-t-il déclaré à Macarenko.

Au cours de ce voyage, Berthod a commencé à contester l’authenticité historique de Jésus de Nazareth. Finalement, il a rejeté l’idée que Jésus était une personne réelle et ne se considérait plus comme un catholique ou un chrétien.

« Je suis retourné à l’escalade avec l’idée de réunifier ma vie », a-t-il déclaré.

‘Celui-ci est la beauté’

Ce retour à lui-même est ce qui l’a amené au Crack of Destiny.

Berthod est retourné à Squamish, à environ une heure de route au nord de Vancouver, et a retrouvé sa compagne et sa fille.

Il regardait le chef Stawamus depuis un moment, vérifiant chaque surface de la légendaire falaise de granit de 600 mètres qui domine l’océan comme un phare pour quiconque passe par l’autoroute Sea-to-Sky.

Didier Berthod se dresse au sommet du Stawamus Chief à Squamish, BC Berthod était un alpiniste légendaire au début des années 2000 mais a tout abandonné pour devenir moine et prêtre catholique. (Pat Valade)

Et puis il l’a trouvé.

« Ce crack, c’est vraiment incroyable pour les amateurs de crack », a-t-il déclaré. « Celui-ci est la beauté. »

Berthod a déclaré que le Crack of Destiny est une fissure de six millimètres qui divise 20 mètres de paroi rocheuse lisse. Pour l’atteindre, il a dû grimper jusqu’au sommet du chef puis descendre d’environ 30 mètres.

Un retour surprenant

Il dit avoir donné son nom au Crack of Destiny au cours du processus, en pensant à la Nuit du Destin de Muhammed qui a conduit le prophète musulman à découvrir le Coran.

« Pour moi, en revenant à Squamish, tout cela est incroyable », a-t-il déclaré.

La « fissure du destin » est une section de 20 mètres d’une fissure dans le Stawamus Chief, qui surplombe Squamish, en Colombie-Britannique. (Pat Valade)

L’ascension de Berthod a attiré beaucoup d’attention dans la communauté de l’escalade, beaucoup commentant son retour éclatant au sport après un si long détour.

Depuis son retour à son ancienne vie, Berthod a déclaré à Macarenko que « beaucoup de choses vont très bien ». La tournure de l’intrigue était inattendue, même pour lui.

« Mon histoire… m’a même surpris d’une certaine manière. »