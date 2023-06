Un grimpeur libre britannique escalade un gratte-ciel de Séoul, détenu au 72e étage

Un homme supposé être George King-Thompson a tenté d’escalader la Lotte World Tower de Séoul, le cinquième plus haut gratte-ciel du monde.

L’homme britannique, qui a dit qu’il voulait faire du BASE-jump du haut du gratte-ciel, a été détenu au 72e étage d’un immeuble de 123 étages.

Plus de 90 policiers, urgences et autres personnels ont été envoyés dans le bâtiment sud-coréen, selon les pompiers.

Un Britannique a été arrêté lundi après avoir escaladé plus de la moitié du cinquième plus haut gratte-ciel du monde à Séoul à mains nues, ont annoncé les autorités.

Plus de 90 membres du personnel d’urgence, de la police et d’autres personnels ont été dépêchés dans la Lotte World Tower de 123 étages et 1 820 pieds de haut, après que l’homme a été aperçu en train d’escalader le bâtiment lundi matin, a indiqué l’agence des pompiers de Séoul dans un communiqué.

L’homme, dans la vingtaine, a atteint le 72e étage, qui mesure environ 1 020 pieds de haut, avant que les autorités ne l’emmènent dans une télécabine et ne le déplacent à l’intérieur du bâtiment, selon le communiqué.

GRIMPEUR GRATUIT ÉCHELLE UN AUTRE GRATTE-CIEL DE LONDRES

Les médias sud-coréens ont identifié l’homme comme étant l’alpiniste libre George King-Thompson. Les rapports indiquaient qu’il portait un parachute et ont dit à la police qu’il voulait sauter en BASE du haut du bâtiment.

Les pompiers et la police n’ont pas immédiatement confirmé le nom de l’homme ni son mobile.

King-Thompson a été arrêté en 2019 après avoir escaladé le Shard à Londres – le plus haut gratte-ciel du Royaume-Uni à 1 017 pieds – après que les propriétaires de l’immeuble ont porté plainte contre lui pour intrusion. Il a été condamné à six mois de prison et en a purgé trois.

En 2021, il a escaladé la Stratosphere Tower de 36 étages, un immeuble résidentiel du quartier de Stratford, dans l’est de Londres, et a atteint le sommet en moins d’une demi-heure. Il a dit avoir choisi le bâtiment parce qu’il a été choqué par les crues éclair qui ont récemment frappé la région et qu’il voulait sensibiliser à la gravité du changement climatique.

La police a confirmé avoir arrêté l’homme mais n’a pas fourni plus de détails.

Le Lotte Property & Development, qui exploite la tour, a déclaré que l’homme n’avait subi aucune blessure majeure. Le communiqué des pompiers indique qu’il a subi une coupure sur la peau au genou droit.

En 2018, l’alpiniste français Alain Robert, connu sous le nom de « Spiderman » pour sa cascade audacieuse, a également été arrêté après avoir escaladé le 75e étage de la Lotte World Tower. Les responsables de Lotte ont déclaré avoir entendu dire qu’il avait finalement été libéré et avait quitté la Corée du Sud après avoir dit à la police qu’ils ne voulaient pas porter plainte pour obstruction ou intrusion.

Le Lotte Property & Development a déclaré que les responsables de la société devaient discuter de ce qu’il fallait faire avec l’homme britannique.