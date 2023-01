Un grimpeur du Ben Nevis décède et un autre blessé après une avalanche

Un homme est mort et un autre a été blessé après une avalanche sur la face nord du Ben Nevis.

La police écossaise a déclaré avoir été informée de l’avalanche vers 15 h 35 vendredi.

L’équipe de secours en montagne de Lochaber et un hélicoptère ont été dépêchés pour aider deux alpinistes masculins qui se trouvaient dans la région à ce moment-là.

Un homme de 48 ans a été déclaré mort sur les lieux et un homme de 40 ans a été emmené à l’hôpital de Belford à Fort William pour y être soigné. Les proches ont été informés.

L’équipe de secours en montagne a publié une mise à jour sur l’incident sur sa page Facebook, indiquant que les hommes avaient été retrouvés au No 2 Gully sur la face nord de la montagne.

Il a déclaré: “Malheureusement, l’un a subi des blessures mortelles et l’autre a été grièvement blessé après un glissement de 600 mètres [2000ft] (approximativement).

“Avec la météo créant des conditions difficiles, l’hélicoptère était limité à l’assistance qu’il pouvait offrir.

“Cela signifiait que nous avions une désincarcération prolongée des victimes et huit heures après l’appel initial, nous avons livré la victime à l’hôpital de Belford pour une évaluation et un traitement plus approfondis.

“En ce moment, nos pensées vont aux familles des deux personnes impliquées.”