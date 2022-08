Un grimpeur décède après un tragique accident sur le Ben Nevis alors que des hommages déchirants affluent

UN grimpeur EXPÉRIMENTÉ est décédé à la suite d’un accident tragique sur le Ben Nevis.

Vendredi, Rob Brown, 33 ans, profitait d’une journée pour escalader la face nord de la plus haute montagne d’Écosse lorsque l’incident s’est produit.

Ses proches ont déclaré que l’accident anormal n’aurait pas pu être évité et que sa mort a été “rapide et sans douleur”.

Les membres de l’équipe de sauvetage de Lochaber Mountain ont réussi à récupérer le corps et les effets personnels de Rob dans la montagne.

Depuis, des hommages ont été rendus à Rob, propriétaire d’une entreprise de guides touristiques du Ben Nevis, par des amis et des proches.

Une déclaration sur la mort de Rob a été publiée sur sa page Facebook aujourd’hui.

Il disait: «Le vendredi 29 juillet 2022, nous avons perdu Rob dans un accident d’escalade sur la face nord du Ben Nevis.

“C’était une belle journée et il était ravi d’en profiter à la montagne, comme il a toujours aimé le faire avec son temps libre.

“Quiconque connaît Rob sait qu’il est expérimenté, calme, confiant et qu’il ne prend pas de risques sur la colline et vendredi n’était pas différent.

“C’était un accident tragique qui n’aurait pas pu être évité et nous voulons que tout le monde sache que cela a été rapide et indolore pour lui. Il nous a quittés alors qu’il passait une excellente journée et était heureux et satisfait de sa vie.

“Nous avons tous le cœur brisé et dévasté qu’il ait dû nous quitter alors qu’il lui restait tellement de vie à donner et avec un avenir si excitant devant lui.

“Nous sommes reconnaissants à tous ceux qui nous ont tendu la main jusqu’à présent – pour nous aider et nous soutenir de tant de manières – pendant que nous naviguons dans l’inimaginable.”

Il a poursuivi: «Merci aux membres de l’équipe de sauvetage de Lochaber Mountain qui ont aidé à récupérer Rob et ses affaires.

“Beaucoup d’entre eux connaissaient personnellement Rob et nous leur en sommes très reconnaissants.

«Nous aimerions organiser une célébration de la vie de Rob dans les prochaines semaines et partagerons des plans et une date lorsque nous le pourrons.

“Cela signifierait le monde pour nous tous si vous connaissiez Rob et pouviez vous joindre, pour aider à partager vos souvenirs et vos histoires à son sujet.”

Le message a été inondé de messages d’amis et de membres de la famille dévastés.

Le père de Rob, Martin Scott, a déclaré: “C’est si difficile – je suis si fier de mon merveilleux fils.”

Si Cherrett a déclaré: «Une si triste et triste nouvelle. Un homme incroyable, un vrai gentleman.

“Mes sincères condoléances à sa famille et à tous ceux qui ont eu le plaisir de le rencontrer.”

Craig McDonald a déclaré: « Absolument navré de perdre un ami aussi coloré, incroyable et très aimé.

“Il était l’une des personnes les plus drôles et les plus inspirantes que j’ai jamais rencontrées et je suis dévasté pour sa famille, Eilidh et les nombreux, nombreux amis qu’il laisse derrière lui. Slàinte Rob, tu étais vraiment unique en son genre.

Malcolm Airey a déclaré: «Ces terribles nouvelles. Rob était l’une des personnes les plus gentilles, désintéressées, équilibrées et amicales que j’ai rencontrées.

« Un trou dans la communauté de Fort William qui ne pourra jamais être comblé.

“Les pensées vont à Eilidh, sa famille, ses amis, son partenaire d’escalade ce jour-là et l’équipe de secours.

“Repose en paix Rob.”

Rob était originaire de Cambridge mais vivait à Fort William avant sa mort.

Une porte-parole de Police Scotland a déclaré: “Vers 11h15 le vendredi 29 juillet, nous avons reçu un rapport faisant état d’un homme tombé à Zero Gully, Ben Nevis.

“A la suite d’un sauvetage en montagne, le corps d’un homme de 33 ans a été repêché.

“Il n’y a pas de circonstances suspectes entourant le décès.

“Un rapport a été soumis au Procureur Fiscal.”

