Une femme de Portland qui est tombée de 15 pieds dans une fumerolle en escaladant un volcan actif dans l’Oregon dit qu’elle a de la chance d’être en vie, grâce aux actions rapides de réflexion d’un spectateur aux yeux d’aigle.

Caroline Sundbaum, 35 ans, avait grimpé avec son mari dans la cuisine du diable du mont. Hood vendredi après-midi lorsque l’incident terrifiant s’est déroulé.

Sunbaum, debout à une altitude d’environ 11200 pieds, a décidé de s’asseoir sur son sac et de se reposer sur le flanc de la montagne, attendant que son mari et son ami reviennent du sommet pour qu’ils puissent redescendre ensemble.

Mais soudain, la neige s’est effondrée sous elle et elle est tombée de 15 pieds dans une fumerolle – un évent sur le côté d’un volcan – avec l’impact disloquant son épaule.

« La sensation était comme si quelqu’un tirait une chaise sous vous », a déclaré Sundbaum à Good Morning America.

«J’étais terrifiée à l’idée que la neige tombe sur moi et m’étouffe.

Elle avait déposé son sac pour se reposer quand soudainement la neige a cédé sous elle et elle est tombée de 15 pieds dans une fumerolle (ci-dessus), qui est un évent sur le côté d’un volcan qui peut omettre des fumées potentiellement mortelles.

Alors que son mari et leur ami étaient encore au sommet du mont. Hood, heureusement pour Sundbaum, un grimpeur à proximité l’avait vue s’asseoir pour se reposer et avait remarqué qu’elle avait disparu.

Alors que le grimpeur se rapprochait pour approfondir son enquête, il remarqua qu’il y avait un trou dans la neige où Sundbaum avait été assis.

«Il m’a entendu. Il m’a en quelque sorte crié dessus pour voir comment j’allais, m’a demandé si je respirais », a-t-elle déclaré à KPTV. « J’ai dit que je respirais, il a dit accroche-toi bien, j’ai besoin d’une corde et de m’ancrer. »

L’air à l’intérieur des fumerolles peut être toxique et potentiellement mortel, donc Sundbaum et son sauveteur étaient dans une course contre la montre.

Le grimpeur a rapidement localisé une corde dans son sac à dos et l’a attachée autour de lui, avant de la descendre jusqu’à Sundbaum et de la sortir de la cavité.

La zone de Devil’s Kitchen où la chute a eu lieu (ci-dessus), White River Canyon, a une altitude d’environ 11200 pieds

Le bureau du shérif du comté de Clackamas (CCSO) est arrivé sur les lieux peu de temps après, tout comme les membres de l’équipe de sauvetage en montagne de Portland.

Avec de l’aide, Sundbaum a pu se rendre à un ascenseur voisin avant de demander un traitement médical.

Le bureau du shérif a déclaré qu’il était extrêmement chanceux que l’alpiniste ait assisté à la chute de l’homme de 35 ans, car « il aurait été extrêmement difficile de localiser Sundbaum autrement ».

Les experts disent que les fumerolles sont difficiles à suivre et à détecter et peuvent souvent apparaître de manière inattendue.

La zone de Devil’s Kitchen où la chute a eu lieu, White River Canyon, a une altitude d’environ 11 200 pieds. Les responsables du sauvetage ont déclaré que la fumerolle dans laquelle Sundbaum était tombée n’était pas largement connue des grimpeurs.

«Après de fortes chutes de neige, les fumerolles peuvent être cachées par une couverture de neige», a déclaré le CCSO. «Les gaz chauds des fumerolles font fondre la neige plus profonde et créent de grandes cavités cachées sous la neige de surface.

Skieuse et grimpeuse assidue qui se décrit elle-même, Sundbaum a déclaré qu’elle était également reconnaissante de porter un casque et des crampons.

Les responsables ont ajouté que les cavités peuvent aller de quelques pieds à 20 pieds de profondeur. Si un grimpeur marchait sur le toit d’une fumerolle, le grimpeur pourrait facilement percer la neige en surface et y tomber.

« Si je n’avais pas porté de casque, je n’aurais pas été dans le bon état pour sortir de là », a-t-elle déclaré à GMA.

Mt. Hood est un volcan actif avec de nombreuses petites fumerolles. Le CCSO a déclaré qu’ils pouvaient être mieux détectés par l’odeur d’œuf pourri qu’ils omettaient et encourager les grimpeurs à éviter les zones de fumerolles.