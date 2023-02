Un grimpeur amateur de 23 ans, qui est tombé à 600 pieds à sa mort à Snowdonia, est décédé des suites de «blessures massives par écrasement»

UN GRIMPEUR qui est tombé à 500 pieds d’une montagne a été tué par des “blessures massives par écrasement”, selon une enquête

Jack Carne, 23 ans, avait escaladé un sommet de 3 200 pieds à Snowdonia avec deux amis.

Jack Carne, qui est tombé à 500 pieds d’une montagne galloise, a été tué par des «blessures massives par écrasement», selon une enquête 1 crédit

Le coroner John Gittins a déclaré: «Il a atteint un rocher qu’il pensait être solide. Malheureusement, ce n’était pas le cas et il a cédé, le faisant tomber.

Ses amis pouvaient voir le sac à dos rouge de Jack à 160 pieds en dessous d’eux, mais ne pouvaient pas voir leur ami.

Une recherche par des sauveteurs a retrouvé son corps à 330 pieds en bas de la montagne Glyder Fawr le 4 février.

Le pathologiste Dr Mohammed Aslan a donné comme cause de décès plusieurs blessures par écrasement.

Pals a déclaré que le constructeur de Barnsley, dans le sud de York, était un “vrai gentleman” et le “garçon le plus gentil que vous ayez jamais rencontré”.

La petite amie dévastée de Jack a déclaré sur les réseaux sociaux: “Soulmates for ever and ever and ever.”

Sa grand-mère a remercié les équipes de secours en disant: “Un grand merci à tous ceux qui ont risqué leur propre vie pour aider mon petit-fils et ses amis, nous avons tous le cœur brisé au-delà des mots.

“Tu seras à jamais dans mon cœur et mes pensées Jack, mon beau petit-fils.”

Jack avait parcouru plus de 200 miles depuis son domicile de Barnsley le week-end.

Les deux autres alpinistes ont également été blessés et aidés à descendre la montagne par des sauveteurs après l’accident de dimanche.

Une page GoFundMe dit: “Il manquera à beaucoup. Il ne souriait jamais, il était là pour tout le monde chaque fois que quelqu’un avait besoin de lui! Les fonds seront utilisés pour aider sa famille qui souffre si mal en ce moment à cause de cette tragédie. .

“Il manquera à tous ceux sur qui il a posé les yeux.”

L’enquête a été ajournée à plus tard cette année.