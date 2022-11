Un gréviste de la faim égyptien est hospitalisé, selon sa famille

LE CAIRE (AP) – La famille d’un éminent militant égyptien emprisonné pour la grève de la faim et de l’eau a déclaré jeudi qu’il avait été hospitalisé alors que sa santé s’inquiétait de plus en plus.

Mona Seif, la sœur d’Alaa Abdel-Fattah, a déclaré jeudi que les responsables de la prison avaient déclaré qu’une “intervention médicale” avait été prise pour lui.

Abdel-Fattah, 40 ans, qui purge une peine de cinq ans d’emprisonnement pour diffusion de fausses nouvelles, a intensifié sa grève de la faim en début de semaine. Il a cessé de boire de l’eau le 6 novembre, le jour où l’Égypte a ouvert la conférence des Nations Unies sur le climat à Charm el-Cheikh.

Il est devenu célèbre lors des soulèvements pro-démocratie de 2011 qui ont balayé le Moyen-Orient, renversant le président égyptien de longue date Hosni Moubarak. Abdel-Fattah a passé la majeure partie de la dernière décennie derrière les barreaux, sa détention devenant un symbole du retour du pays nord-africain à un régime autocratique.

Les dirigeants mondiaux et les militants ont demandé à plusieurs reprises aux autorités égyptiennes de libérer le militant.

The Associated Press