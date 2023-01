Un “GRETA” a arrêté Andrew Tate pour trafic. Ce n’est pas qui vous pensez

Alors que la nouvelle de l’arrestation de la personnalité controversée des médias Andrew Tate et de la dispute sur Twitter avec la militante suédoise du changement climatique Greta Thunberg faisait la une des journaux, les internautes n’ont pas tardé à souligner que c’est finalement le GRETA qui a amené la célébrité d’extrême droite sur le radar des autorités roumaines.

Le GRETA, qui signifie Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains, est un organe européen qui surveille la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par les Parties.

Cet organe de 15 membres est actuellement sous les feux de la rampe pour la détention d’Andrew Tate, après qu’un communiqué de presse d’un an du groupe soit devenu viral. L’avocate des droits civiques et utilisatrice de Twitter Alejandra Caraballo a publié un tweet d’une capture d’écran du site Web du Conseil de l’Europe. La capture d’écran faisait référence à un communiqué de presse daté du 3 juin 2021 dans lequel le GRETA (le conseil, pas l’activiste) exhortait la Roumanie à veiller à ce que les infractions de traite des êtres humains conduisent à des sanctions efficaces.

Vous ne pouvez pas inventer ça. Les autorités roumaines ont été invitées l’année dernière à poursuivre efficacement les trafiquants d’êtres humains par le GRETA, le Groupe d’experts contre la traite des êtres humains. pic.twitter.com/rPsX2PD244 – Alejandra Caraballo (@Esqueer_) 29 décembre 2022

Aujourd’hui, un an et demi plus tard, les autorités roumaines sont sous les projecteurs pour avoir détenu quatre personnes soupçonnées de traite des êtres humains, dont Andrew Tate.

L’ironie d’une organisation nommée GRETA faisant tomber Andrew Tate n’a pas échappé aux internautes, qui ont répondu au tweet de Caraballo avec des mèmes et des rires. Comme l’a fait remarquer l’utilisateur de Twitter viralsmile, “Les scénaristes ont vraiment fait un excellent travail avec cette finale de 2022”.