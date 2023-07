Un greffier du Michigan déchu de ses fonctions électorales après avoir été accusé d’avoir agi en tant que faux électeur en 2020

LANSING, Michigan (AP) – Un greffier municipal du Michigan se verra interdire de diriger des élections après avoir été inculpé plus tôt cette semaine par le procureur général de l’État pour avoir agi en tant que faux électeur en 2020 pour le président de l’époque, Donald Trump.

Jeudi, le Bureau des élections du Michigan a informé Stan Grot, un républicain qui occupe le poste de greffier du canton de Shelby depuis 2012, qu’il lui sera interdit d’administrer les élections pendant que les accusations sont en instance.

Grot faisait partie des 16 républicains inculpés plus tôt cette semaine par le procureur général du Michigan, Dana Nessel, pour avoir prétendument signé des certificats déclarant à tort que Trump avait remporté l’État, et non Biden. Chacune des 16 personnes fait face aux huit mêmes accusations criminelles, y compris la falsification et le complot en vue de commettre une falsification électorale. Les accusations les plus graves sont passibles d’une peine maximale de 14 ans de prison.

Lors d’un entretien téléphonique avec l’Associated Press, Grot a refusé de discuter des accusations portées contre lui, mais s’est engagé à respecter la directive contenue dans la lettre.

« Il y a une demande pour que je me récuse des élections jusqu’à ce que la question des accusations soit résolue et j’ai l’intention de m’y conformer », a déclaré Grot.

La tenue d’élections est l’une des principales fonctions d’un greffier. Grot est un élu et poursuivra ses autres fonctions de greffier du canton, comme la préparation des ordres du jour et l’enregistrement des réunions. Shelby Township est une banlieue de Detroit et compte près de 80 000 habitants.

La lettre, fournie par le bureau du secrétaire d’État, indique que si Grot est « innocent jusqu’à preuve du contraire », son rôle présumé dans le stratagème de faux électeurs « sape la confiance des électeurs dans l’intégrité des élections ».

Les greffiers locaux à travers le pays ont fait face à des conséquences juridiques pour des crimes présumés commis après avoir embrassé le mensonge de Trump selon lequel les élections de 2020 ont été volées.

Une ancienne greffière du Colorado, Tina Peters, attend son procès après une prétendue tentative de violation de la technologie du système de vote utilisée dans tout le pays après les élections de 2020, selon un acte d’accusation.

Stephanie Scott, une greffière d’une petite ville du Michigan accusée d’avoir mal manipulé le matériel de vote après avoir mis en doute la victoire électorale de Biden, a été déchue de ses fonctions électorales en 2021. Elle a été évincée par les électeurs plus tôt cette année.

Grot et d’autres se seraient rencontrés au siège du Parti républicain du Michigan le 14 décembre 2020. Ils ont signé leur nom sur un certificat indiquant qu’ils étaient les électeurs qualifiés pour Trump et ont transmis les faux documents au Congrès et aux Archives nationales, selon un affidavit publié par le bureau de Nessel mardi.

Le groupe comprend le chef du chapitre du Comité national républicain du Michigan, Kathy Berden, ainsi que l’ancien coprésident du Parti républicain du Michigan, Meshawn Maddock, et Kent Vanderwood, le maire d’une ville de l’ouest du Michigan.

Les 16 personnes inculpées doivent comparaître devant un tribunal de district du comté d’Ingham le 10 août pour une mise en accusation.

Dans le passé, Grot a également été commissaire du comté, trésorier adjoint du comté et secrétaire d’État adjoint, selon sa biographie du canton de Shelby. Il a sollicité l’investiture républicaine au poste de secrétaire d’État en 2018 avant d’abandonner en raison d’obligations familiales et « du moment et de l’atmosphère politique générale ».

___

La rédactrice d’Associated Press Christina A. Cassidy à Atlanta a contribué à ce rapport.

Joey Cappelletti, l’Associated Press