Un greffier de Kanpur demande l’autorisation de ramener sa femme à la maison contrariée par le “Pyaar-Mohabbat Ki Baat”

Un fonctionnaire du gouvernement de Kanpur, dans un geste audacieux, n’a pas hésité lorsqu’il a dû rédiger une demande de congé de deux jours. La lettre écrite par le greffier contient la ligne d’objet honnête, dans laquelle il exprime qu’il doit ramener son “patni” de sa “mayka”. Shamsad Ahmed a écrit la lettre au Block Development Officer (BDO) de Prem Nagar afin d’obtenir un congé urgent pour faire de même, rapporte India Today.

Ahmed a déclaré qu’à la suite d’une dispute avec lui, sa femme s’était rendue dans sa maison maternelle avec leurs enfants. Il a ajouté qu’il devait faire amende honorable et la ramener à la maison. Il a expliqué dans la lettre qu’il avait eu une dispute avec sa femme au sujet de « pyaar-mohabbat ki baat ». Il est émotionnellement blessé pour cette raison, a-t-il ajouté. Il devrait lui faire amende honorable et la convaincre de revenir.

Un fonctionnaire du gouvernement de Kanpur a envoyé une lettre à un haut fonctionnaire demandant un congé de deux jours pour faire amende honorable avec sa femme mécontente. “Je suis blessé”, a-t-il écrit dans sa demande de congé. pic.twitter.com/lN2D3WR0t0 – Loi mortelle (@DeadlyLaw) 4 août 2022

Heureusement, l’appel d’Ahmed n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd et le BDO a approuvé sa demande d’autorisation. Il peut maintenant prendre ses congés urgents et se rendre chez sa femme pour régler pacifiquement le « pyaar-mohabbat ki baat ».

Dernièrement, l’honnêteté des employés en ce qui concerne les demandes de congé a fait de nombreux messages viraux sur les réseaux sociaux. Par exemple, un utilisateur de Twitter nommé Sahil a partagé : “Mes juniors sont si gentils, me demandant la permission d’assister à une interview”, a-t-il écrit dans la légende. Dans la demande, l’employé avait écrit: «Cher Monsieur, Salutations à la journée. Bonjour. Je vous envoie cet e-mail pour vous informer que j’ai besoin d’un congé aujourd’hui pour assister à un entretien dans une autre entreprise. J’aimerais vous demander d’approuver mon congé.

La demande de congé courte et nette en a impressionné plus d’un. Une personne a commenté : « Il est difficile de donner ce niveau de confiance à vos subordonnés. Félicitations frère. Vous devez être un employé sympathique et un supérieur aimant !

Mes juniors sont si gentils, me demandant la permission d’assister à une entrevue. 😉😁 pic.twitter.com/gcBELHIuAG — Sahil (@s5sahil) 15 juin 2022

Sahil a partagé la candidature en réponse à une lettre de démission qui était également devenue virale. Considérée comme une «lettre de démission sans fioritures», l’image a laissé les gens complètement divisés. La photo de la courte et douce lettre de démission a été partagée sur Twitter par un utilisateur @MBSVUDU. Il lisait simplement “Bye bye monsieur”. Dans la légende, le téléchargeur a écrit “Simple”.

