Un gratte-ciel ultra-mince, large d’un seul appartement, prévu à Dubaï

Un super-étroit gratte-cielne mesurant pas plus d’un seul appartement à travers, est prévu pour Dubaï.

Le voile Muraba atteindra 1 247 pieds dans le ciel mais ne fera qu’environ 74 pieds de large, selon les détails révélés par les architectes et le promoteur à l’origine du projet.

La tour de 73 étages comprendra 131 appartements de deux à cinq chambres chacun, selon un communiqué envoyé à CNN par Muraba, le développeur du projet basé aux Émirats arabes unis. L’immeuble haut de gamme comprendra « une gamme d’équipements de loisirs sélectionnés », notamment un spa, un restaurant, une galerie, un terrain de padel et une salle de cinéma privée, a-t-il indiqué.

Cette tour impressionnante sera construite à côté d’un canal, près de la principale artère de transport de Dubaï, Sheikh Zayed Road. Il a été conçu par le cabinet d’architecture espagnol RCR Arquitectes, lauréat du prestigieux prix Pritzker – un prix souvent surnommé le « Nobel de l’architecture » – en 2017.

Il s’agit de la cinquième collaboration entre Muraba et RCR Arquitectes, qui prévoient que le Muraba Veil soit achevé d’ici décembre 2028.

Inutile de dire qu’un appartement dans la dernière adresse de luxe de la ville n’est pas bon marché : les prix commencent à 18 millions de dirhams (4,9 millions de dollars).

Chaque appartement occupera toute la largeur du bâtiment et sera calqué sur les maisons arabes traditionnelles, autour d’une cour intérieure et « adouci par l’ombre et la verdure », a indiqué le promoteur.

La conception du bâtiment est quant à elle « révélée derrière une série de couches », la première étant le « voile », que l’équipe créative décrit comme « un maillage en acier inoxydable sur mesure, poreux et réactif, reflétant les différentes nuances du ciel ».

Dans un communiqué de presse, Rafael Aranda, fondateur de RCR Arquitectes, a déclaré : « Nous sommes passionnés par le fait que nos bâtiments répondent au lieu, qu’ils appartiennent au site et au paysage indigène où ils se trouvent. Ils doivent communiquer avec la nature et s’imprégner de l’atmosphère de la culture locale.

L’horizon immense de Dubaï abrite déjà le plus haut gratte-ciel du monde – le Burj Khalifa, qui mesure 2 717 pieds de haut – et il abritera bientôt également le deuxième plus haut. Le mois dernier, le promoteur immobilier derrière le Burj Azizi, dont l’achèvement est également prévu en 2028, a annoncé que le gratte-ciel s’étendra jusqu’à 2 379 pieds.

Dubaï compte actuellement plus de tours mesurant plus de 300 mètres (984 pieds) que toute autre ville dans le monde, selon le Council on Tall Buildings and Urban Habitat.

La ville n’est pas étrangère aux structures superlatives. Il possède la plus haute piscine à débordement du monde, le plus grand jardin de fleurs naturelles au monde et le plus grand cadre photo du mondepour n’en nommer que quelques-uns.