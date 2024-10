un gratte-ciel écologique créé grâce à l’IA

Une architecture qui émerge d’un processus expérimental, comme dans une culture cellulaire, dont les habitants ne sont pas seulement des humains mais aussi des parasites, des bactéries, des micro-organismes proliférant dans son corps, composant un biosystème dans lequel l’artifice et la nature sont des symbiotes. Et si ce bâtiment pouvait non seulement réduire son empreinte écologique et sa consommation (comme un bâtiment neutre à énergie zéro) mais même transformer l’écosystème dans lequel il se trouve grâce à la reforestation, à la purification de l’air, à l’augmentation de la biodiversité et à l’utilisation durable des ressources ?

C’est ce que s’interroge Neri Oxman depuis son Oxman Lab de Manhattan à travers la tour EDEN, le concept de gratte-ciel « écologiquement programmé » et réplicable basé sur une analyse multifactorielle des caractéristiques environnementales spécifiques du contexte dans lequel il s’inscrit.