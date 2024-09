Un gratte-ciel de Louisiane endommagé par un ouragan devrait être démoli samedi

BATON ROUGE, Louisiane — Un bâtiment abandonné de 22 étages à Lake Charles, en Louisiane – autrefois une icône de la ville devenue un symbole de destruction par les ouragans Laura et Delta – devrait être démoli samedi après être resté vacant pendant près de quatre ans.

Si le temps le permet, l’implosion de la tour Hertz aura lieu vers 8 heures du matin (heure du Centre). La tour devrait s’effondrer jusqu’à quatre ou six étages, selon le site Internet de la ville.

Le bâtiment, autrefois connu sous le nom de Capital One Tower, est un élément dominant du paysage urbain de la ville depuis plus de quatre décennies. Cependant, après une série d’ouragans qui ont ravagé le sud-ouest de la Louisiane en 2020, le bâtiment est devenu une horreur, ses fenêtres brisées et recouvertes de bâches déchiquetées.

Pendant des années, les propriétaires du bâtiment, la société immobilière Hertz Investment Group basée à Los Angeles, ont promis de réparer la structure une fois qu’ils auraient réglé le litige avec leur assureur Zurich au tribunal, a déclaré The Advocate. signalé. Le coût estimé de la remise en conformité du bâtiment était de 167 millions de dollars. Les deux parties ont finalement trouvé un accord pour un montant non divulgué.

La démolition est financée par 7 millions de dollars d’argent privé obtenu par la ville. Hertz est toujours propriétaire du site et l’avenir du site est indéterminé, selon la ville.

Le maire de Lake Charles, Nic Hunter, a qualifié l’implosion prévue du bâtiment de « douce-amère ».

« Je sais à quel point la ville a travaillé dur avec plusieurs groupes de développement pour sauver le site, mais en fin de compte, la tâche s’est avérée trop ardue », a déclaré Hunter, qui était en poste au moment des ouragans. « À ce stade, je suis prêt à trouver une solution. Cela fait quatre ans. Cela a été assez long. »

Lake Charles, située sur les rives de la rivière Calcasieu et à deux heures de route de Houston, abrite environ 80 000 habitants. Si la ville est connue pour ses nombreux festivals, ses bayous, ses casinos et son style cajun, elle a également été qualifiée par Weather Channel de « ville la plus malmenée par les intempéries » des États-Unis.

L’ouragan Delta s’est écrasé sur les côtes En octobre 2020, dans le sud de la Louisiane, six semaines seulement après que Laura ait suivi un chemin similaire et destructeur vers la côte du golfe du Mexique. À l’époque, Lake Charles était déjà sous le choc des dégâts causés par Laura, qui a dévasté les toits, fait plus de 25 morts dans la région et laissé de la boue et des débris dans les rues.

La tour Hertz offre un exemple du long chemin de rétablissement de la ville après des ouragans consécutifs qui ont infligé des dégâts estimés à 22 milliards de dollars, selon le Centre national des ouragans.

Bien qu’il y ait des signes de reconstruction et de croissance dans une grande partie de Lake Charles, il y a encore des bâtiments en désordre et des résidents vivant dans les mêmes conditions qu’il y a quatre ans – attendant une aide financière pour reconstruire leurs maisons, recherchant un logement abordable après que la destruction des ouragans a exacerbé la crise du logement ou coincés au tribunal avec leur assureur pour obtenir un paiement équitable.